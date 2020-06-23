КС объяснил, почему частично удовлетворил запрос оппозиции

Инстанция сочла претензии к Закону о режимах чрезвычайного, осадного и военного положения недостаточно обоснованными.

КИШИНЕВ, 23 июн — Sputnik. Конституционный суд признал соответствующими главному закону страны поправки к норме о режиме чрезвычайного положения. Об этом во время брифинга во вторник заявила председатель суда Домника Маноле.

"К формулировке "осуществление иных необходимых мер" были основные претензии у авторов запроса", - сообщила Маноле.

В частности, соответствующей синтагмой были дополнены следующие статьи Закона режимах чрезвычайного, осадного и военного положения:

Ст. 20 (Меры, принимаемые на период чрезвычайного положения); © Sputnik / Miroslav Rotari Отмена постфактум: КС частично удовлетворил запрос оппозиции о режиме ЧП

Ст. 22 (Полномочия Комиссии по чрезвычайным ситуациям Республики Молдова в период чрезвычайного положения);

Ст. 24 (Полномочия Службы гражданской защиты и чрезвычайных ситуаций в период чрезвычайного положения);

Ст. 25 (Полномочия Министерства внутренних дел в период чрезвычайного положения);

По мнению авторов запроса, синтагма является крайне размытой и полежит различным трактовкам. Однако, как сказала председатель КС, детальное включение комплекса мер, которым могут воспользоваться власти, едва ли возможно. Это же, продолжила Маноле, может существенно ограничить способности исполнительной власти адекватно реагировать на чрезвычайную ситуацию:

"С другой стороны, гибкие формулировки, прописанные в законе, не предусматривают абсолютного расширения пределов компетенций указанных органов".

Кроме того, судья обратила внимание на то, что Основной закон страны не запрещает парламенту в условиях ЧП делегировать дополнительные полномочия исполнительной власти, но в конституционных пределах.

По словам Маноле, учреждения, ответственные за управление кризисной ситуацией, по своей природе являются частью исполнительной власти. И даже если парламент использовал гибкие формулировки, соответствующие органы не могут выходить за пределы компетенций, характерных исполнительной власти.

Тем не менее, продолжила она, ключевым аспектом во взаимоотношениях парламента и правительства в условиях ЧП является способность главного законодательного органа страны наряду с судебными инстанциями осуществлять эффективный контроль деятельности правительства.

Режим чрезвычайного положения был введен в Молдове 17 марта текущего года, в связи с распространением коронавируса. Он продлился два месяца, до 15 мая. Положение, впоследствии, сменил другой — режим чрезвычайного положения в области здравоохранения.

Одобренный парламентом проект о введении режима ЧП подразумевал наделение Комиссии по чрезвычайному положению рядом полномочий: установление специального режима въезда и выезда из страны; введение специального режима передвижения внутри страны; введение режима карантина и других санитарно-эпидемиологических мер; запрет на проведение собраний, манифестаций и других массовых акций; распоряжение, в случае необходимости, о рационализации потребления продуктов питания и других продуктов первой необходимости.

Кроме того, режим предусматривал право на мобилизацию жителей страны для "оказания работ в интересах общества". Также норма наделяет орган правом на реквизицию имущества для ликвидации последствий от ситуаций, которая обусловила введение режима ЧП. Но только в рамках, установленных законом.

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