Инстанция рассмотрит иск Владимира Цуркана против КС

Жалоба бывшего председателя Конституционного суда касается решения о его отрешении от должности. Она будет рассмотрена коллегией из трех судей.

КИШИНЕВ, 23 июн – Sputnik. Бывший председатель КС оспорил вердикт КС в суде общей юрисдикции. Предметом иска стала его отставка, сообщили в кишиневском суде.

В пресс-службе кишиневского суда рассказали, что в связи с резонансом этого дела, а также повышенным интересом со стороны общества, руководство инстанции распорядилось учредить коллегию из 3 судей.

Вместе с тем во вторник депутат от PAS Сердижу Литвиненко запросил в Конституционном суде разъяснить, подлежат ли обжалованию решения КС в принципе и в судах общей юрисдикции, в частности.

В комментарии для Sputnik Молдова экс-судья ЕСПЧ Станислав Павловски рассказал, что рассмотрение этого иска выходит за пределы полномочий инстанции:

"Решения Конституционного суда не подлежат обжалованию никаким путем. Это конституционный принцип. Мне трудно представить, как суд общей юрисдикции может рассмотреть этот иск", - сообщил эксперт.

Экс-судья ЕСПЧ добавил, что независимость КС закреплена в Конституции и ни один орган государственной власти не может вмешиваться в его работу.

Владимир Цуркан был отправлен в отставку в день ратификации соглашения с РФ о займе в 200 миллионов евро в апреле. Тогда за несколько часов до заседания парламента оппозиция подала запрос о неконституционности договора.

Вечером того же дня буквально за несколько часов в Конституционном суде изменилось руководство – председателя КС Владимира Цуркана сменила выдвиженец Домника Маноле. Затем КС приостановил действие закона о ратификации документа.

Впоследствии Цуркан попытался оспорить решение о своей отставке в Конституционном суде, однако запрос был отклонен.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova