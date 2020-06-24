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Здание Генеральной прокуратуры Молдовы.

Нет состава преступления: АП прекратила проверку видео с участием Додона

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20200624/30704678/net-sostava-prestupleniya-ap-prekratila-proverku-video-s-uchastiem-dodona.html

Уголовное преследование было инициировано на основе заявления, направленного в Генпрокуратуру депутатом Юрие Реницэ, а также председателем Платформы "ДА" Андреем Нэстасе.

КИШИНЕВ, 24 июн — Sputnik. Антикоррупционная прокуратура прекратила проверку видеоматериалов с участием президента Игоря Додона и Владимира Плахотнюка, сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры в среду. 

В ведомстве сообщили, что для установления всех обстоятельств были допрошены оба депутата-заявителя. Вместе с тем, в ходе проверки оказалось невозможным установить содержимое пакета, запечатленного на видео. Это, подчеркнули в прокуратуре, ключевой элемент уголовного расследования.

"Истинность произошедшего была установлена на основе того небольшого количества материалов, которое удалось собрать следствию", - заявили в ГП.

В итоге Генпрокуратура приняла решение отказать в возбуждении уголовного дела "вследствие отсутствия состава преступления".

В середине мая депутат Платформы "ДА" Юрие Реницэ опубликовал ролик, на котором запечатлен момент передачи пакета Додону. Видео предположительно было снято в 2019 году.

Здание Генеральной прокуратуры Молдовы.
© Sputnik / Miroslav Rotari
Генпрокуратура проводит проверку видео с участием Додона

Тогда же, в ответ глава государства обвинил народного избранника в публикации поддельного материала и манипуляциях.

"Сегодня мы стали свидетелями новой серии все того же манипулятивного сюжета по демонстрации смонтированных кадров, которые были показаны еще в июне прошлого года. Единственная новизна сейчас – это связь между унионистом Реницэ и Плахотнюком, который использует первого, как политический и манипулятивный инструмент, "сливая" ему обработанные кадры. Стало ясно, что Реницэ был агентом влияния, внедренным в блок ACUM и ударившим в первую очередь по целостности самого блока, а теперь оказывающим другие "услуги" олигархам", - отметил Додон

В итоге президент потребовал от генеральной прокуратуры провести полную проверку обстоятельств произошедшего и привлечь к ответственности лиц, "стоящих за этими фэйками".

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