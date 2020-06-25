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Конституция РМ.

Власти Молдовы готовят изменение Конституции

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20200625/30721093/vlasti-gotovyat-izmenenie-konstitutsii.html

Проект поправок был разработан в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии. Предложенные нововведения касаются статуса судей, а также Высшего совета магистратуры.

КИШИНЕВ, 25 июн – Sputnik. В Министерстве юстиции разработали проект закона о внесении поправок в Основной закон страны.

Авторы предлагают изложить в новой редакции статью о назначении судей.

По их мнению, кандидаты должны утверждаться "в соответствии с законом, до достижения предельного возраста, президентом Республики Молдова по предложению Высшего совета магистратуры. Президент может отклонить предложенную кандидатуру всего один раз".

Высший совет магистратуры
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Кроме того, предлагается закрепить в Конституции функциональный иммунитет служителей Фемиды - форму неприкосновенности, распространяющуюся исключительно на решения, принятые судьей. По мнению разработчиков законопроекта, это должно упростить уголовное преследование в отношении служителя Фемиды в случае совершения им преступления.

"Судьи, прокуроры, следователи не должны пользоваться абсолютным иммунитетом. Они должны быть защищены от гражданских исков в период исполнения своих полномочий (…). Они не должны пользоваться общей неприкосновенности, которая защищала бы их от уголовного преследования", - приводят в пример мнение Венецианской комиссии (ВК) авторы законопроекта.

В пояснительной записке уточнено, что неприкосновенность распространяется только "на действия или бездействия судьи при выполнении им своих должностных обязанностей":

"Очевидно, что пассивная коррупция, извлечение выгоды из влияния, взяточничество и прочие подобные преступления не могут рассматриваться, как действия, совершенные в рамках осуществления судьей своих законных полномочий".

Высший совет магистратуры
© Sputnik / Miroslav Rotari
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В Конституции текущей редакции не прописан четкий механизм возбуждения уголовного дела против людей в мантиях. Однако в Законе о статусе судей указанно, что уголовное преследование в их отношении может быть начато исключительно генеральным прокурором или его первым заместителем и только с согласия Высшего совета магистратуры. Впрочем, в случае совершения судьей очевидного преступления, разрешения ВСМ не требуется. 

Минюст также предлагает закрепить в Основном законе страны количественный состав Высшего совета магистратуры. Эти поправки были разработаны в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии.

Ранее Венецианская комиссия приветствовала пересмотренный проект поправок к закону о внесении изменений в Конституцию в отношении Высшего совета магистратуры.

По мнению членов ВК, указанные поправки могут улучшить независимость, подотчетность и эффективность судебной системы Молдовы, а сам законопроект соответствует предыдущим рекомендациям относительно состава Высшего совета магистратуры.

Вместе с тем Венецианская комиссия рекомендовала изложить более четко положение, касающееся отзыва членов Высшего совета магистратуры, уточнив, что основанием могут быть лишь серьезные дисциплинарные санкции или окончательный приговор по уголовным делам, а также объективная невозможность осуществлять свои функции.

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