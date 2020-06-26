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Президентура РМ.

Президентские выборы в Молдове: шансы кандидатов и "темные лошадки"

© Sputnik / Мирослав Ротарь
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20200626/30723851/prezidentskie-vybory-v-moldove-shansy-kandidatov-i-temnye-loshadki.html

Активная фаза политической борьбы за кресло главы государства развернется в начале сентября, однако уже сейчас кампания практически началась, утверждают политологи. Корреспондент Sputnik Молдова решил выяснить: стоит ли ждать сюрпризов в ближайшем будущем.

КИШИНЕВ, 26 июн - Sputnik. В Молдове - стране с парламентской формой правления, согласно Конституции, - президент не имеет полновластных рычагов. Да, он может участвовать в международных переговорах, достигать договоренностей на мировой арене, созывать заседания Совета безопасности и председательствовать на них, но основные решения в жизни республики все же принимает ее высший законодательный орган. 

Однако, по утверждениям отечественных социологов, именно президент воспринимается населением, как наиболее популярный политик в стране, граждане верят в то, что он может изменить положение дел в основных отраслях жизни государства.

Сегодня фактически предвыборная кампания за кресло главы государства уже началась, несмотря на то, что официальный старт ей будет дан в сентябре.

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Корреспондент Sputnik решил выяснить у экспертов: стоит ли ждать сюрпризов в борьбе за президентское кресло? Либо ситуация пойдет по классическому для политики страны сценарию, когда во второй тур выйдут единый кандидат от правых (по сегодняшним рейтингам, это - лидер партии "Действие и солидарность" Майя Санду) и действующий президент Игорь Додон, который значительной частью общества воспринимается, как представитель левоцентристского сегмента? 

"Это - давняя тенденция. Граждане считают, что президент в Молдове - всесилен и в состоянии многое изменить в их жизни. Грядущие президентские выборы затрагивают сегодня больше внимания в обществе даже, чем пандемия коронавируса", - заявил в интервью Sputnik Молдова доктор политических наук Виктор Жук. 

Собеседник считает, что больше шансов одержать победу на выборах есть у левоцентристского кандидата, нежели, чем у выдвиженца от правых. Это показали социологические опросы прошедших лет, и минувшие несколько туров выборов. 

"Выборы, прошедшие в Хынчештах по одномандатному округу, еще раз продемонстрировали такую тенденцию", - подчеркнул Жук.

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В таких устоявшихся электоральных традициях в республике не стоит ожидать появления "темной лошадки" - известной личности из бизнеса, топ-менеджеров международных компаний, из стана государственных управленцев второго звена, из науки, культуры и других областей жизни страны.

Молдавское общество, в силу своих убеждений, не готово проголосовать за такого человека, ранее никогда не занимавшегося политикой. В случае с соседней Украиной, заявил Жук, где президентом выбрали бывшего шоумена и актера, это случилось лишь благодаря тому, что у граждан соседней страны просто не осталось альтернативы - настолько они разочаровались в местных элитах. 

"Расклад в президентской гонке практически определен. И я не думаю, что правый кандидат имеет шанс одержать победу во втором туре президентских выборов в Молдове", - резюмировал Жук. 

В свою очередь, политолог Анжела Колацки подчеркнула, что пока рано рассматривать перспективы явных кандидатов и от правых, и левых сил. События в стране, среди которых и пандемия коронавируса, и экономические проблемы, и дефицит бюджетных средств, и последствия засухи, а потом наводнений, взаимосвязаны с рейтингами политиков, уверена собеседница. Именно эти неурядицы граждане напрямую проецируют на работу видных отечественных политиков.

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"Предвыборная кампания началось давно, задолго до ее официального срока, который еще не наступил. Это случилось, когда было отправлено в отставку правительство во главе с Майей Санду. Но, подобно тому, как в средние века никто не ожидал возникновения инквизиции, в Молдове никто не мог предугадать пандемии, засухи, последующих наводнений. Я боюсь предположить, что еще может случиться до осени, и как это отразится на рейтингах политиков, претендующих на президентский пост", - заявила собеседница.

Политолог считает, что сейчас действительно есть видимый предвыборный баланс между левым и правым кандидатом - лидером партии "Действие и солидарность" Санду и действующим главой государства Додоном.

"Было бы неплохо, если бы появилась та самая "темная лошадка" - личность способная объединить общество. Но пока я не вижу такого человека, который бы устроил два противоборствующих лагеря", - отметила политолог.

В условиях становления молдавской демократии, по мнению Колацки, не стоит спешить и воспринимать все то, что происходит в политической жизни страны, как трагедию и беспорядок.

По историческим меркам 29-летний период независимости, который прошла наша страна, - крайне невелик для того, чтобы говорить о становлении подлинной демократии, парламентаризма.

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Ответственными при выборе и депутатов и главы государства должны быть сами избиратели, руководствующиеся не только эмоциями, симпатиями или неприязнью к какому-то конкретному кандидату, а здравым смыслом. В таком случае граждане смогут обвинять не только политиков, которых избрали, но и самих себя за необдуманное волеизъявление.

Сюрпризы, которые могут быть на грядущих президентских выборах молдавские политологи увязывают с тем, что раздробленность правого фланга и наличие альтернативных кандидатов, но не таких сильных как Додон, на левом, могут привести к несколько иному раскладу в ходе первого тура выборов президента, намеченному на 1 ноября.

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Теги:
кандидаты, шансы, Молдова, президент, выборы


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