Президентские выборы в Молдове: шансы кандидатов и "темные лошадки"

Активная фаза политической борьбы за кресло главы государства развернется в начале сентября, однако уже сейчас кампания практически началась, утверждают политологи. Корреспондент Sputnik Молдова решил выяснить: стоит ли ждать сюрпризов в ближайшем будущем.

КИШИНЕВ, 26 июн - Sputnik. В Молдове - стране с парламентской формой правления, согласно Конституции, - президент не имеет полновластных рычагов. Да, он может участвовать в международных переговорах, достигать договоренностей на мировой арене, созывать заседания Совета безопасности и председательствовать на них, но основные решения в жизни республики все же принимает ее высший законодательный орган.

Однако, по утверждениям отечественных социологов, именно президент воспринимается населением, как наиболее популярный политик в стране, граждане верят в то, что он может изменить положение дел в основных отраслях жизни государства.

Сегодня фактически предвыборная кампания за кресло главы государства уже началась, несмотря на то, что официальный старт ей будет дан в сентябре.

Корреспондент Sputnik решил выяснить у экспертов: стоит ли ждать сюрпризов в борьбе за президентское кресло? Либо ситуация пойдет по классическому для политики страны сценарию, когда во второй тур выйдут единый кандидат от правых (по сегодняшним рейтингам, это - лидер партии "Действие и солидарность" Майя Санду) и действующий президент Игорь Додон, который значительной частью общества воспринимается, как представитель левоцентристского сегмента?

"Это - давняя тенденция. Граждане считают, что президент в Молдове - всесилен и в состоянии многое изменить в их жизни. Грядущие президентские выборы затрагивают сегодня больше внимания в обществе даже, чем пандемия коронавируса", - заявил в интервью Sputnik Молдова доктор политических наук Виктор Жук.

Собеседник считает, что больше шансов одержать победу на выборах есть у левоцентристского кандидата, нежели, чем у выдвиженца от правых. Это показали социологические опросы прошедших лет, и минувшие несколько туров выборов.

"Выборы, прошедшие в Хынчештах по одномандатному округу, еще раз продемонстрировали такую тенденцию", - подчеркнул Жук.

В таких устоявшихся электоральных традициях в республике не стоит ожидать появления "темной лошадки" - известной личности из бизнеса, топ-менеджеров международных компаний, из стана государственных управленцев второго звена, из науки, культуры и других областей жизни страны.

Молдавское общество, в силу своих убеждений, не готово проголосовать за такого человека, ранее никогда не занимавшегося политикой. В случае с соседней Украиной, заявил Жук, где президентом выбрали бывшего шоумена и актера, это случилось лишь благодаря тому, что у граждан соседней страны просто не осталось альтернативы - настолько они разочаровались в местных элитах.

"Расклад в президентской гонке практически определен. И я не думаю, что правый кандидат имеет шанс одержать победу во втором туре президентских выборов в Молдове", - резюмировал Жук.

В свою очередь, политолог Анжела Колацки подчеркнула, что пока рано рассматривать перспективы явных кандидатов и от правых, и левых сил. События в стране, среди которых и пандемия коронавируса, и экономические проблемы, и дефицит бюджетных средств, и последствия засухи, а потом наводнений, взаимосвязаны с рейтингами политиков, уверена собеседница. Именно эти неурядицы граждане напрямую проецируют на работу видных отечественных политиков.

"Предвыборная кампания началось давно, задолго до ее официального срока, который еще не наступил. Это случилось, когда было отправлено в отставку правительство во главе с Майей Санду. Но, подобно тому, как в средние века никто не ожидал возникновения инквизиции, в Молдове никто не мог предугадать пандемии, засухи, последующих наводнений. Я боюсь предположить, что еще может случиться до осени, и как это отразится на рейтингах политиков, претендующих на президентский пост", - заявила собеседница.

Политолог считает, что сейчас действительно есть видимый предвыборный баланс между левым и правым кандидатом - лидером партии "Действие и солидарность" Санду и действующим главой государства Додоном.

"Было бы неплохо, если бы появилась та самая "темная лошадка" - личность способная объединить общество. Но пока я не вижу такого человека, который бы устроил два противоборствующих лагеря", - отметила политолог.

В условиях становления молдавской демократии, по мнению Колацки, не стоит спешить и воспринимать все то, что происходит в политической жизни страны, как трагедию и беспорядок.

По историческим меркам 29-летний период независимости, который прошла наша страна, - крайне невелик для того, чтобы говорить о становлении подлинной демократии, парламентаризма.

Ответственными при выборе и депутатов и главы государства должны быть сами избиратели, руководствующиеся не только эмоциями, симпатиями или неприязнью к какому-то конкретному кандидату, а здравым смыслом. В таком случае граждане смогут обвинять не только политиков, которых избрали, но и самих себя за необдуманное волеизъявление.

Сюрпризы, которые могут быть на грядущих президентских выборах молдавские политологи увязывают с тем, что раздробленность правого фланга и наличие альтернативных кандидатов, но не таких сильных как Додон, на левом, могут привести к несколько иному раскладу в ходе первого тура выборов президента, намеченному на 1 ноября.

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