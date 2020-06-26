Додон о действиях оппозиции и досрочных парламентских выборах

Глава государства считает, что у оппозиции при текущей политической конъюнктуре есть два пути: первый — сценарий с отставкой правительства, а второй — организация досрочных парламентских выборов.

КИШИНЕВ, 26 июн - Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон предложил оппозиции разработать дорожную карту по организации досрочных парламентских выборов. Об этом глава государства сообщил в пятницу в эфире передачи "Президент отвечает".

"Если Конституционный суд решит, что нельзя сейчас проводить досрочные парламентские выборы, тогда нам следует прийти к компромиссу, как добиться досрочных выборов в феврале или в марте", - заявил Додон.

По словам президента, необходимо будет распустить парламент, чтобы на досрочных выборах граждане сделали свой выбор.

"Я неоднократно говорил о том, что мы готовы к досрочным выборам, готовы и демократы. Этого не желает Андрей Настасе, Андриан Канду, а также Илан Шор", - добавил глава государства.

Додон, обращаясь к председателю партии PAS Майе Санду, подчеркнул, что у ее политформирования есть два пути: первый — это сценарий, который сводится к отставке правительства Кику, а второй — роспуск парламента.

"Сейчас наступил подходящий момент, чтобы нанести удар. Мы должны очистить парламент. Если вы оставите в парламенте группу Плахотнюка, у которых сейчас около 30 мандатов, через полгода-год у них уже будет 40-51 мандат", - добавил Додон.

Актуальность вопроса

В последнее время в молдавском парламенте возобновилась практика так называемого политического туризма. Если за утверждение правительства Иона Кику в ноябре 2019 года проголосовали 62 депутата - демократы и социалисты, а также один независимый народный избранник, то к настоящему моменту кабинет министров пользуется поддержкой всего 50 народных избранников и одного независимого депутата, объявившего ранее о поддержке правящего большинства.

Если оппозиционные фракции наберут в совокупности 51 мандат, тогда они смогут отправить в отставку правительство Кику. В этих обстоятельствах им предстоит сформировать новый кабинет министров. Но, если попытки назначения провалятся, парламент будет подлежать роспуску.

Далее, согласно законодательству, должны состояться досрочные выборы - и не позднее, чем в трехмесячный срок после отставки депутатского корпуса.

Однако разгорающийся политический кризис совпал с годом выборов главы государства, 23 декабря истекает мандат действующего президента Игоря Додона (проведение президентских выборов назначено на 1 ноября). Вместе с тем 23 июля является крайним сроком отправки в отставку депутатского корпуса. Ведь действующее законодательство предусматривает, что "парламент не может быть распущен в последние шесть месяцев до истечения срока полномочий президента".

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