Цуля обсудил с Нойкирхом меры по укреплению доверия на берегах Днестра

Министр иностранных дел и европейской интеграции встретился с главой миссии ОБСЕ в Молдове для обмена мнениями о текущей ситуации в урегулировании приднестровского конфликта.

КИШИНЕВ, 26 июн — Sputnik. Министр иностранных дел и европейской интеграции Олег Цуля встретился с главой Миссии ОБСЕ в Молдове Клаусом Нойкирхом.

Стороны обменялись мнениями о недавнем визите в Молдову специального представителя действующего председателя ОБСЕ Томаса Майра-Хартинга, а также о текущих событиях в процессе урегулирования приднестровского конфликта.

Официальные лица подтвердили важность реализации мер, включенных в пакет "Берлин плюс", а также обеспечения устойчивости и необратимости результатов, достигнутых в последние годы благодаря реализации мер по укреплению доверия между двумя берегами Днестра.

Ранее в ходе двухдневного визита в Молдову Томас Майер-Хартинг призвал стороны приднестровского урегулирования сосредоточиться на поддержании конструктивного, ориентированного на результаты и перспективу, диалога. Он приветствовал возобновление встреч рабочих групп экспертов и призвал стороны выработать скоординированные меры по всем вопросам, связанным с процессом урегулирования, в том числе в контексте пандемии, с учетом интересов жителей обоих берегов.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova