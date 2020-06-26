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Цуля обсудил с Нойкирхом меры по укреплению доверия на берегах Днестра

© Photo : OSCE / Mikhail Evstafiev
Политика
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Тема:
Приднестровское урегулирование (273)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20200626/30733205/tsulya-obsudil-s-noykirkhom-mery-po-ukrepleniyu-doveriya-na-beregakh-dnestra.html

Министр иностранных дел и европейской интеграции встретился с главой миссии ОБСЕ в Молдове для обмена мнениями о текущей ситуации в урегулировании приднестровского конфликта.

КИШИНЕВ, 26 июн — Sputnik. Министр иностранных дел и европейской интеграции Олег Цуля встретился с главой Миссии ОБСЕ в Молдове Клаусом Нойкирхом.

Стороны обменялись мнениями о недавнем визите в Молдову специального представителя действующего председателя ОБСЕ Томаса Майра-Хартинга, а также о текущих событиях в процессе урегулирования приднестровского конфликта.

Официальные лица подтвердили важность реализации мер, включенных в пакет "Берлин плюс", а также обеспечения устойчивости и необратимости результатов, достигнутых в последние годы благодаря реализации мер по укреплению доверия между двумя берегами Днестра.

Ранее в ходе двухдневного визита в Молдову Томас Майер-Хартинг призвал стороны приднестровского урегулирования сосредоточиться на поддержании конструктивного, ориентированного на результаты и перспективу, диалога. Он приветствовал возобновление встреч рабочих групп экспертов и призвал стороны выработать скоординированные меры по всем вопросам, связанным с процессом урегулирования, в том числе в контексте пандемии, с учетом интересов жителей обоих берегов.

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Тема:
Приднестровское урегулирование (273)

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Теги:
Приднестровье, ОБСЕ


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