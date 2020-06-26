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Первое заседание парламента 2019.

Додон: депутатский мандат должен конституционно стать императивным

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
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Тема:
Парламент Молдовы сегодня (190)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20200626/30734138/dodon-predlozhil-ogranichit-mandat-deputatov.html

Глава государства выступил в пользу поправок к Основному закону страны для того, чтобы усложнить переход парламентариев из одной фракции в другую.

КИШИНЕВ, 26 июн - Sputnik. Игорь Додон предложит парламенту проект закона о внесении поправок в Конституцию в целях закрепления императивного мандата депутатов в Основном законе страны. Об этом стало известно из эфира программы "Президент отвечает". 

Заседание парламента. Архивное фото
© Sputnik / Miroslav Rotari
В парламенте Молдовы осудили феномен политической миграции

"Я обращусь к коллегам из Партии социалистов, чтобы они выступили с инициативой об изменении Конституции", - сообщил Додон.

Он подчеркнул, что поправки необходимы для того, чтобы запретить народным избранникам переходить из одной фракции в другую. Глава государства добавил, что это длительная процедура, однако уже на следующей неделе он готов предложить депутатам соответствующий проект.

"Этот механизм должен усложнить народным избранникам выход из парламентских фракций", - добавил он.

Игорь Волницкий
© Sputnik / Osmatesco
Волницкий: "политический туризм" – это неуважение к избирателям
С недавних пор в молдавском парламенте возобновилась практика так называемого политического туризма. У Демпартии, к примеру, была вторая по численности фракция (30 депутатов в 101-местном парламенте), но сейчас в ней осталось 13 законотворцев. Больше всего представителей в законодательном органе текущего созыва у Партии социалистов – 37 мандатов. Парламентское большинство сохраняется - необходимый минимум для его функционирования составляет 51 голос (о поддержке ранее высказывался один из независимых депутатов).

В начале июня парламент утвердили декларацию об осуждении феномена "политической миграции" и политической коррупции. Депутаты проголосовали за нее практически единогласно, а автором проекта выступила фракция ДПМ. 

Документ, впрочем, не обладает никакой юридической силой, а молдавское законодательство практически не предусматривает никаких законных рычагов для предотвращения этого феномена.

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Тема:
Парламент Молдовы сегодня (190)

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