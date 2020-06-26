Додон: депутатский мандат должен конституционно стать императивным

КИШИНЕВ, 26 июн - Sputnik. Игорь Додон предложит парламенту проект закона о внесении поправок в Конституцию в целях закрепления императивного мандата депутатов в Основном законе страны. Об этом стало известно из эфира программы "Президент отвечает".
"Я обращусь к коллегам из Партии социалистов, чтобы они выступили с инициативой об изменении Конституции", - сообщил Додон.
Он подчеркнул, что поправки необходимы для того, чтобы запретить народным избранникам переходить из одной фракции в другую. Глава государства добавил, что это длительная процедура, однако уже на следующей неделе он готов предложить депутатам соответствующий проект.
"Этот механизм должен усложнить народным избранникам выход из парламентских фракций", - добавил он.
В начале июня парламент утвердили декларацию об осуждении феномена "политической миграции" и политической коррупции. Депутаты проголосовали за нее практически единогласно, а автором проекта выступила фракция ДПМ.
Документ, впрочем, не обладает никакой юридической силой, а молдавское законодательство практически не предусматривает никаких законных рычагов для предотвращения этого феномена.
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