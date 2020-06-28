Будет ли распущен парламент до президентских выборов: мнение эксперта

В условиях политической нестабильности в Молдове существует высокая вероятность роспуска депутатского корпуса. О том, что предусматривает законодательство страны в этом отношении, рассказал адвокат Ион Дрон.

КИШИНЕВ, 28 июн – Sputnik. Эксперт в области права Ион Дрон сообщил для Sputnik Молдова, что с 23 июня парламент не может быть отправлен в отставку.

Это предусматривает положение Конституции, согласно которому высший законодательный орган страны не может быть распущен в последние шесть месяцев до истечения срока полномочий президента. Мандат действующего президента Игоря Додона завершается 23 декабря.

© Sputnik / Osmatesco Ион Дрон.

"С 23 июня начали свой отсчет последние шесть месяцев мандата президента – соответственно, парламент распускать нельзя. Результаты президентских выборов и последующая политическая ситуация в стране покажут, ждать нам или нет досрочных парламентских выборов", – пояснил специалист.

Адвокат добавил, что сегодня в Молдове также нет юридических предпосылок для отправки в отставку действующего правительства.

"Парламент пока не вынес кабинету министров вотум недоверия, поэтому реальных оснований для отставки правительства нет. Тем более что сам премьер-министр, будучи ответственным человеком, заявил, что не уйдет с поста и доведет свой мандат до конца. Другое дело – это желание некоторых политиков прийти к власти как можно быстрее и любой ценой", – заключил Дрон.

Согласно статье 85 Конституции, парламент не может быть распущен в последние шесть месяцев до истечения срока полномочий президента Республики Молдова, а также в период действия чрезвычайного, осадного или военного положения.

Позиция главы государства

Президент Молдовы Игорь Додон в эфире передачи "Президент отвечает" предложил оппозиции разработать дорожную карту по организации досрочных парламентских выборов.

"Если Конституционный суд решит, что нельзя сейчас проводить досрочные парламентские выборы, тогда нам следует прийти к компромиссу, как добиться досрочных выборов в феврале или в марте", - заявил Додон.

По словам президента, необходимо будет распустить парламент, чтобы на досрочных выборах граждане сделали свой выбор.

Актуальность вопроса

В последнее время в молдавском парламенте возобновилась практика так называемого политического туризма. Если за утверждение правительства Иона Кику в ноябре 2019 года проголосовали 62 депутата - демократы и социалисты, а также один независимый народный избранник, то к настоящему моменту кабинет министров пользуется поддержкой всего 50 народных избранников и одного независимого депутата, объявившего ранее о поддержке правящего большинства.

Если оппозиционные фракции наберут в совокупности 51 мандат, тогда они смогут отправить в отставку правительство Кику. В этих обстоятельствах им предстоит сформировать новый кабинет министров. Но, если попытки назначения провалятся, парламент будет подлежать роспуску.

Далее, согласно законодательству, должны состояться досрочные выборы - и не позднее, чем в трехмесячный срок после отставки депутатского корпуса.

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