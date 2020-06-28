Будет ли распущен парламент до президентских выборов: мнение эксперта

КИШИНЕВ, 28 июн – Sputnik. Эксперт в области права Ион Дрон сообщил для Sputnik Молдова, что с 23 июня парламент не может быть отправлен в отставку.
Это предусматривает положение Конституции, согласно которому высший законодательный орган страны не может быть распущен в последние шесть месяцев до истечения срока полномочий президента. Мандат действующего президента Игоря Додона завершается 23 декабря.
"С 23 июня начали свой отсчет последние шесть месяцев мандата президента – соответственно, парламент распускать нельзя. Результаты президентских выборов и последующая политическая ситуация в стране покажут, ждать нам или нет досрочных парламентских выборов", – пояснил специалист.
Адвокат добавил, что сегодня в Молдове также нет юридических предпосылок для отправки в отставку действующего правительства.
Согласно статье 85 Конституции, парламент не может быть распущен в последние шесть месяцев до истечения срока полномочий президента Республики Молдова, а также в период действия чрезвычайного, осадного или военного положения.
Позиция главы государства
Президент Молдовы Игорь Додон в эфире передачи "Президент отвечает" предложил оппозиции разработать дорожную карту по организации досрочных парламентских выборов.
"Если Конституционный суд решит, что нельзя сейчас проводить досрочные парламентские выборы, тогда нам следует прийти к компромиссу, как добиться досрочных выборов в феврале или в марте", - заявил Додон.
По словам президента, необходимо будет распустить парламент, чтобы на досрочных выборах граждане сделали свой выбор.
Актуальность вопроса
Если оппозиционные фракции наберут в совокупности 51 мандат, тогда они смогут отправить в отставку правительство Кику. В этих обстоятельствах им предстоит сформировать новый кабинет министров. Но, если попытки назначения провалятся, парламент будет подлежать роспуску.
Далее, согласно законодательству, должны состояться досрочные выборы - и не позднее, чем в трехмесячный срок после отставки депутатского корпуса.
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