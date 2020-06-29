Судьба кабмина Кику, или Возможна ли реконфигурация парламентского большинства

На молдавском политическом Олимпе царит напряженность: одни политические силы бравурно заявляют о возможной скорой отставке правительства, другие более осторожны в высказываниях, а третьи подчеркивают, что голосов для утверждения нового кабмина не хватит.

КИШИНЕВ, 29 июн – Sputnik. Независимый депутат Александр Олейник, от голоса которого зависит судьба парламентской коалиции, считает, что до президентских выборов большинство в высшем законодательном органе не изменится. По его мнению, фракции раскололись настолько, что практически невозможно сформировать новое правительство.

"Не вижу, как может измениться конфигурация парламентского большинства. Нет голосов для отставки нынешнего правительства, а если они даже и найдутся, то кому-то придется взять на себя некоторые обязанности в этот довольно сложный период, что означает огромный риск для партии, которая хотела бы прийти к власти", - заявил Олейник в комментарии радиостудии Sputnik.

© Sputnik / Osmatesco Депутат Александр Олейник

По его мнению, в некотором роде возможно и хорошо, что действующее правительство не пользуется массовой поддержкой парламентариев, потому что каждый принятый в нынешнее время законопроект оказывает влияние на жизнь людей.

"Хочу увидеть хотя бы одного депутата, выступающего против решения ряда проблем, с которыми сталкиваются граждане в период кризиса, связанного с бюджетом, медициной, сельским хозяйством, а также малым и средним бизнесом. Повторю, что до президентских выборов не вижу, как может быть изменена конфигурация парламентского большинства", - отметил собеседник.

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Ранее председатель Демпартии Молдовы Павел Филип заявил, что демократы не поддержат вотум недоверия правительству Иона Кику, если такая инициатива будет предложена. Он отметил, что не видит, каким образом могут быть получены голоса для утверждения нового кабинета министров.

Выборы президента Молдовы пройдут 1 ноября 2020 года. Согласно Конституции страны, глава государства избирается на четырехлетний срок и вступает в должность со дня принесения присяги.

Последние президентские выборы проводились в Молдове в конце 2016 года. Тогда на них победил Игорь Додон. Его контр-кандидатом выступала лидер партии "Действие и солидарность" (PAS) Майя Санду. Додон принял присягу 23 декабря 2016 года.

Позиция главы государства

Президент Молдовы Игорь Додон в эфире передачи "Президент отвечает" предложил оппозиции разработать дорожную карту по организации досрочных парламентских выборов.

По словам главы государства, необходимо будет распустить парламент, чтобы на досрочных выборах граждане сделали свой выбор.

Актуальность вопроса

В последнее время в молдавском парламенте возобновилась практика так называемого политического туризма. Если за утверждение правительства Иона Кику в ноябре 2019 года проголосовали 62 депутата - демократы и социалисты, а также один независимый народный избранник, то к настоящему моменту кабинет министров пользуется поддержкой всего 50 парламентариев и одного независимого депутата, объявившего ранее о поддержке правящего большинства.

© Sputnik / Moldova Расклад сил в парламенте Молдовы

Если оппозиционные фракции наберут в совокупности 51 мандат, тогда они смогут отправить в отставку правительство Кику. В этих обстоятельствах им предстоит сформировать новый кабинет министров. Но, если попытки назначения провалятся, парламент будет подлежать роспуску.

Далее, согласно законодательству, должны состояться досрочные выборы - и не позднее, чем в трехмесячный срок после отставки депутатского корпуса.

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