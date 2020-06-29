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Наблюдатели МПА СНГ будут вести мониторинг выборов президента Молдовы

МПА СНГ
Политика
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Тема:
Выборы президента Молдовы: подробности (65)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20200629/30758897/nablyudateli-mpa-sng-budut-vesti-monitoring-vyborov-prezidenta-moldovy.html

Представители Межпарламентской ассамблеи Содружества Независимых Государств приняли приглашение ЦИК Молдовы.

КИШИНЕВ, 29 июн — Sputnik. Секретариат Совета Межпарламентской ассамблеи Содружества Независимых Государств (МПА СНГ) приступил к процедуре формирования группы наблюдателей на предстоящих президентских выборах в Молдове.

Президентура РМ.
© Sputnik / Мирослав Ротарь
Президентские выборы в Молдове: шансы кандидатов и "темные лошадки"
Официальное предложение направить международных наблюдателей на выборы президента Республики Молдова поступило в адрес генсека МПА СНГ Дмитрия Кобицкого от председателя ЦИК Молдовы Дорина Чимила.

В состав группы наблюдателей войдут депутаты — представители высших законодательных органов власти государств-участников МПА СНГ, а также сотрудники и эксперты Международного института мониторинга развития демократии, парламентаризма и соблюдения избирательных прав граждан государств–участников МПА СНГ.

Президентские выборы в Молдове состоятся 1 ноября 2020 года.

В этом году международные наблюдатели от МПА СНГ проводили мониторинг избирательных кампаний в парламенты Азербайджана, Таджикистана и Сербии.

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Тема:
Выборы президента Молдовы: подробности (65)

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Теги:
МПА СНГ


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