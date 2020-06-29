Наблюдатели МПА СНГ будут вести мониторинг выборов президента Молдовы

КИШИНЕВ, 29 июн — Sputnik. Секретариат Совета Межпарламентской ассамблеи Содружества Независимых Государств (МПА СНГ) приступил к процедуре формирования группы наблюдателей на предстоящих президентских выборах в Молдове.

Официальное предложение направить международных наблюдателей на выборы президента Республики Молдова поступило в адрес генсека МПА СНГ Дмитрия Кобицкого от председателя ЦИК Молдовы Дорина Чимила.

В состав группы наблюдателей войдут депутаты — представители высших законодательных органов власти государств-участников МПА СНГ, а также сотрудники и эксперты Международного института мониторинга развития демократии, парламентаризма и соблюдения избирательных прав граждан государств–участников МПА СНГ.

Президентские выборы в Молдове состоятся 1 ноября 2020 года.

В этом году международные наблюдатели от МПА СНГ проводили мониторинг избирательных кампаний в парламенты Азербайджана, Таджикистана и Сербии.

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