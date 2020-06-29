Размеры штрафов за несоблюдение карантинных мер могут быть пересмотрены

КС может пересмотреть размеры штрафов за несоблюдение санитарно-эпидемиологических мер. Наказание было ужесточено в марте текущего года.

КИШИНЕВ, 29 июн - Sputnik. Конституционному суду предстоит рассмотреть несколько запросов, поданных в мае оппозицией. Они касаются поправок, внесенных в Кодекс о правонарушениях, которые предусматривают ужесточение наказания за несоблюдение санитарно-эпидемиологических мер.

С соответствующими запросами обратились оппозиционные депутаты Василе Нэстасе и Октавиан Цыку.

Так, к примеру, по мнению Нэстасе, соответствующий закон не соответствует принципу правовой определенности.По словам народного избранника, констатирующий субъект (должностное лицо, которое фиксирует нарушение) при наложении штрафа действует по своему собственном усмотрению, так как он понимает положения норм.

"С другой стороны, закон указывает, что деяние должно ставить под угрозу общественное здоровье. Однако решения национальной комиссии по ЧП вносит "презумпцию" абстрактной угрозы, без констатации профильного специалиста", - считает автор.

В этом контексте, народный избранник утверждает, что констатирующий субъект обязан доказать виновность лица, совершившего правонарушение, однако комиссия по ЧП своим решениями устанавливает виновность лица априори, вводя таким образом презумпцию виновности.

В итоге, депутат запросил признать несоответствующими Конституции некоторые положения Кодекса о правонарушениях, также решения комиссии по ЧП, которые касаются наказания за несоблюдение санитарно-эпидемиологических мер.

В мае, кроме того, группа депутатов Pro Moldova зарегистрировала законопроект об амнистировании граждан, оштрафованных по соответствующей статье Кодекса о правонарушениях.

Норма предусматривает освобождение физических и юридических лиц от ответственности на период чрезвычайного положения за деяния, предусмотренные ст. 76 (1) Кодекса о правонарушениях. В то же время, государство обязуется возместить в течения месяца с момента вступления в силу соответствующего законопроекта сумму штрафов, которые физлица и юрлица выплатили за этот период.

Скандальные поправки были утверждены парламентом в марте текущего года. Тогда докладчик по законопроекту, министр юстиции Фадей Нагачевский сообщил, что они необходимы для того, чтобы у государства появилась возможность реагировать быстро и жестко в отношении лиц, которые халатно относятся к правилам карантина.

Таким образом, было ужесточена уголовная ответственность за нарушение ст. 215 (Распространение эпидемических заболеваний). В текущей редакции она предусматривает наказание до семи лет лишения свободы, либо штраф в размере 1000 у.е. (50 тысяч леев). Это в том случае, если действия правонарушителя привели к смерти человека.

Кодекс о правонарушениях также был дополнен статьей, которая определяет наказание за "несоблюдение мер по профилактике, предотвращению и борьбе с эпидемическими заболеваниями", "намеренное предоставление ложной или неполной информации, необходимой для эпидемиологической карты" в виде штрафа вплоть до 500 у.е. (25 тысяч леев).

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