Когда может состояться встреча Додона и Красносельского

Президент Молдовы и представитель ОБСЕ сошлись во мнении, что всем участникам переговорного процесса нужно продолжать предпринимать совместные шаги, чтобы способствовать реализации достигнутых договоренностей, направленных на укрепление доверия между берегами Днестра.

КИШИНЕВ, 29 июн – Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон обсудил с главой миссии ОБСЕ в РМ Клаусом Нойкирхом текущую ситуацию в приднестровском урегулировании. В частности, о принимаемых мерах по укреплению доверия между двумя берегами Днестра. Об этом глава государства сообщил на своей странице в Facebook.

По словам Додона, глава миссии ОБСЕ приветствовал успехи, достигнутые в продвижении пакета "Берлин-плюс", и поддержал общие усилия руководства Молдовы, направленные на продвижение процесса урегулирования.

"Мы выразили общую точку зрения: всем участникам переговорного процесса необходимо продолжать предпринимать совместные шаги, чтобы способствовать реализации достигнутых договоренностей, направленных на укрепление доверия между берегами Днестра", - отметил президент.

В ходе беседы стороны также обсудили вопрос проведения встречи президента Молдовы Игоря Додона с главой тираспольской администрации Вадимом Красносельским, которая могла бы состоятся в конце июля или начале августа текущего года.

"В завершение встречи заверил главу миссии ОБСЕ в стране в твердом намерении руководства республики защищать интересы, права и свободы граждан Молдовы на обоих берегах Днестра и подчеркнул свою заинтересованность способствовать более активному сотрудничеству с организацией", - отметил глава государства.

Участниками переговоров в формате "5+2" являются Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ — как посредники, Евросоюз и США — как наблюдатели.

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