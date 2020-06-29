18:27 29 Июня 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.41
  • USD17.28
  • RUB0.25
  • RON4.01
  • UAH0.65
Поиск
Президент Молдовы Игорь Додон и лидер Приднестровья Вадим Красносельский

Когда может состояться встреча Додона и Красносельского

© Photo : Facebook / Dodon Igor
Политика
Получить короткую ссылку
16720
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20200629/30761550/kogda-mozhet-sostoyatsya-vstrecha-dodon-krasnoselskii.html

Президент Молдовы и представитель ОБСЕ сошлись во мнении, что всем участникам переговорного процесса нужно продолжать предпринимать совместные шаги, чтобы способствовать реализации достигнутых договоренностей, направленных на укрепление доверия между берегами Днестра.

КИШИНЕВ, 29 июн – Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон обсудил с главой миссии ОБСЕ в РМ Клаусом Нойкирхом текущую ситуацию в приднестровском урегулировании. В частности, о принимаемых мерах по укреплению доверия между двумя берегами Днестра. Об этом глава государства сообщил на своей странице в Facebook.

По словам Додона, глава миссии ОБСЕ приветствовал успехи, достигнутые в продвижении пакета "Берлин-плюс", и поддержал общие усилия руководства Молдовы, направленные на продвижение процесса урегулирования. 

"Мы выразили общую точку зрения: всем участникам переговорного процесса необходимо продолжать предпринимать совместные шаги, чтобы способствовать реализации достигнутых договоренностей, направленных на укрепление доверия между берегами Днестра", - отметил президент.

Cпецпредставитель действующего председателя ОБСЕ Томас Майер-Хартинг и глава внешнеполитического ведомства Приднестровья Виталий Игнатьев
© Sputnik / Irina Leahova
Спецпредставитель ОБСЕ призвал Кишинев и Тирасполь к конструктиву
В ходе беседы стороны также обсудили вопрос проведения встречи президента Молдовы Игоря Додона с главой тираспольской администрации Вадимом Красносельским, которая могла бы состоятся в конце июля или начале августа текущего года.

"В завершение встречи заверил главу миссии ОБСЕ в стране в твердом намерении руководства республики защищать интересы, права и свободы граждан Молдовы на обоих берегах Днестра и подчеркнул свою заинтересованность способствовать более активному сотрудничеству с организацией", - отметил глава государства.

Участниками переговоров в формате "5+2" являются Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ — как посредники, Евросоюз и США — как наблюдатели.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Телефонный разговор Додона и Красносельского: что они обсудили


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
река Днестр
Как в Молдове борются с наводнениями - фото
Разведка США признала недостоверной информацию NYT о сговоре России с талибами
Фантазии репортеров: разведка США опровергла статью New York Times - видео
Рост экспорта вин в 2019 г. по сравнению с 2018 г.
Экспорт молдавских вин: цифры и факты

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться