Опрос: граждане сказали, за кого проголосовали бы на выборах президента

По результатам проведенного опроса, более половины молдавских граждан намерены пойти на президентские выборы, а также они назвали своих фаворитов.

КИШИНЕВ, 29 июн – Sputnik. Действующий глава республики Игорь Додон и председатель партии PAS Майя Санду могут стать самыми популярными кандидатами в президенты. Таковы данные социологического опроса, проведенного Ассоциацией социологов и демографов Молдовы.

Президентские выборы

Согласно результатам опроса, если бы выборы президента состоялись в ближайшее воскресенье, то за Додона готовы проголосовать 35,8% избирателей республики. За бывшего премьер-министра, лидера PAS Майю Санду готовы отдать голоса 19,6% граждан.

Лидер партии "Платформа "Достоинство и правда" Андрей Нэстасе набрал 5,5% голосов (6,7% ранее), председатель "Нашей партии" Ренато Усатый - 4,1% (5,9% ранее), глава Демпартии Павел Филип - 1,9% (3,7% ранее). Остальные возможные кандидаты на пост президента в совокупности набрали 6,7%.

Против всех готовы проголосовать 12,5% опрошенных, не могут ответить 8,6%, не хотят участвовать в выборах — 5,7%.

Досрочные парламентские выборы

Опрос провели и по возможным досрочным парламентским выборам. Результаты показали, что 60% опрошенных граждан Молдовы высказались против их проведения в нынешнем году.

"Положительно к возможным выборам отнеслись только 26,3% респондентов. Другие считают досрочные выборы ненужными или же затрудняются ответить на этот вопрос. Граждане говорят, что выборы должны пройти в обычном порядке, а досрочные ничего не дают, это - выброшенные на ветер деньги", - пояснил результаты председатель Ассоциации социологов и демографов Виктор Мокану.

Но все же если досрочные выборы состоятся, то 35,9% респондентов отдадут голос за Партию социалистов, а 19,8 % за PAS.

Как рассказал Мокану, социологи опросили и нескольких экспертов насчет парламентских выборов. Он отметил, что лишь некоторые считают, что нынешний парламент себя дискредитировал, и есть необходимость в досрочных выборах.

Но большая часть экспертов отмечает, что "сначала необходимо сосредоточиться и реализовать реформы, а уже затем идти на досрочные", потому, что "смена политиков ничего не даст".

Президентские выборы в Молдове: шансы кандидатов и "темные лошадки">>>

Помимо этого, результаты проведенного опроса показывают, что политикой в нашей стране заинтересовано более половины граждан (14% очень заинтересованы, еще 39% просто интересуются). При этом 69% опрошенных уверены, что политика только разобщает жителей Молдовы. А что политика помогает объединить общество, считают только 14% респондентов.

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