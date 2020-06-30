Штефан Гацкан объявил о выходе из фракции социалистов в парламенте

КИШИНЕВ, 30 июн - Sputnik. Депутат Штефан Гацкан, избранный по одномандатному округу №38 в Хынчештах, объявил во вторник о том, что покидает парламентскую фракцию Партии социалистов и присоединяется к группе Pro Moldova.

Соответствующее заявление он подал спикеру высшего законодательного органа страны Зинаиде Гречаной.

В Хынчешстком одномандатном округе 15 марта состоялись новые выборы депутата. По их итогам победу одержал Штефан Гацкан. За него проголосовали свыше пяти тысяч избирателей. Новые выборы были объявлены после того, как Александр Ботнарь, избранный 24 февраля в этом избирательном округе, отказался от кресла депутата в пользу должности примара города Хынчешт.

Как изменился расклад сил в парламенте

После выхода Штефана Гацкана из фракции ПСРМ социалисты в парламенте располагают 36 мандатами депутатов. У Демократической партии — 13 мандатов. Таким образом, коалиция ПСРМ-ДПМ контролирует 49 мандатов.

За законодательные инициативы коалиции голосует и независимый депутат Александр Олейник.

Партия "Действие и солидарность" (Майя Санду) обладает 15 мандатами, а партия "Платформа "Достоинство и правда" (Андрей Нэстасе) контролирует 11 мандатов. В целом у бывших составляющих блока ACUM 26 депутатов.

Парламентская группа "Pro Moldova" после перехода в ее состав Гацкана насчитывает 15 депутатов. У партии "Шор" во фракции 9 депутатов. Неприсоединившийся депутат — Октавиан Цыку.

Парламент и президент осуждают "политический туризм"

Ранее, 26 июня, президент Молдовы Игорь Додон заявил, что предложит парламенту законопроект о внесении поправок в Конституцию в целях закрепления императивного мандата депутатов в Основном законе страны.

"Я обращусь к коллегам из Партии социалистов, чтобы они выступили с инициативой об изменении Конституции", - сообщил Додон.

Он подчеркнул, что поправки необходимы для того, чтобы запретить народным избранникам переходить из одной фракции в другую. Глава государства добавил, что это длительная процедура, однако вскоре он будет готов предложить депутатам соответствующий проект.

Кроме того, 11 июня в парламенте Молдовы утвердили декларацию об осуждении феномена "политической миграции" и политической коррупции.

Автором проекта постановления парламента выступила фракция Демпартии, которая за последнее время потеряла из-за "политического туризма" половину своих депутатов.

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