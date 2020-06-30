Социалисты прокомментировали выход Гацкана из парламентской фракции

Социалисты призвали Гацкана сдать мандат и уйти из парламента, назвав это единственным правильным решением.

КИШИНЕВ, 30 июн - Sputnik. Депутаты фракции Партии социалистов осудили шаг Штефана Гацкана о выходе из фракции и присоединении к группе Pro Moldova. Об этом в ходе брифинга заявили Влад Батрынча и Корнелиу Фуркулица.

Во вторник Гацкан сообщил о своем выходе из фракции ПСРМ. Как сообщил Батрынча, "сегодня же он будет исключен с заседания фракции". По словам Батрынчи, заявление о выходе Гацкана из фракции в парламент принес депутат от Pro Moldova Сергей Сырбу.

Социалисты призвали Гацкана сдать мандат и уйти из парламента, назвав это единственно правильным решением.

По словам Батрынчи, "этот мандат (Гацкана) принадлежит избирателям в Хынчештах и партии, которую он представлял".

Также Батрынча считает, что "только чистка парламента путем его роспуска поможет очистить его".

"Мы объявляем войну коррупции в парламенте. Все, кто совершил акты активной и пассивной коррупции, должны ответить", - заявил Батрынча.

Фуркулицэ, в свою очередь, призвал Гацкана сдать свой мандат. Также Фуркулица отметил, что персонально обратится в прокуратуру уже сегодня.

Как уточнил Фуркулицэ, социалисты будут настаивать, чтобы органы юстиции разобрались в том, что происходит.

Как изменился расклад сил в парламенте

"Мы давно выступаем за досрочные выборы. Все потому, что этот парламент собран по принципу компромисса, а в сложившейся ситуации он более не представляет интересы населения страны", - заключил Фуркулицэ.

После выхода Штефана Гацкана из фракции ПСРМ социалисты в парламенте располагают 36 мандатами депутатов. У Демократической партии — 13 мандатов. Таким образом, коалиция ПСРМ-ДПМ контролирует 49 мандатов.

За законодательные инициативы коалиции голосует и независимый депутат Александр Олейник.

Партия "Действие и солидарность" (Майя Санду) обладает 15 мандатами, а партия "Платформа "Достоинство и правда" (Андрей Нэстасе) контролирует 11 мандатов. В целом у бывших составляющих блока ACUM 26 депутатов.

Парламентская группа "Pro Moldova" после перехода в ее состав Гацкана насчитывает 15 депутатов. У партии "Шор" во фракции 9 депутатов. Неприсоединившийся депутат — Октавиан Цыку.

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