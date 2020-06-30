Социалисты прокомментировали выход Гацкана из парламентской фракции

КИШИНЕВ, 30 июн - Sputnik. Депутаты фракции Партии социалистов осудили шаг Штефана Гацкана о выходе из фракции и присоединении к группе Pro Moldova. Об этом в ходе брифинга заявили Влад Батрынча и Корнелиу Фуркулица.
Во вторник Гацкан сообщил о своем выходе из фракции ПСРМ. Как сообщил Батрынча, "сегодня же он будет исключен с заседания фракции". По словам Батрынчи, заявление о выходе Гацкана из фракции в парламент принес депутат от Pro Moldova Сергей Сырбу.
Социалисты призвали Гацкана сдать мандат и уйти из парламента, назвав это единственно правильным решением.
По словам Батрынчи, "этот мандат (Гацкана) принадлежит избирателям в Хынчештах и партии, которую он представлял".
Также Батрынча считает, что "только чистка парламента путем его роспуска поможет очистить его".
"Мы объявляем войну коррупции в парламенте. Все, кто совершил акты активной и пассивной коррупции, должны ответить", - заявил Батрынча.
Фуркулицэ, в свою очередь, призвал Гацкана сдать свой мандат. Также Фуркулица отметил, что персонально обратится в прокуратуру уже сегодня.
Как уточнил Фуркулицэ, социалисты будут настаивать, чтобы органы юстиции разобрались в том, что происходит.
Как изменился расклад сил в парламенте
После выхода Штефана Гацкана из фракции ПСРМ социалисты в парламенте располагают 36 мандатами депутатов. У Демократической партии — 13 мандатов. Таким образом, коалиция ПСРМ-ДПМ контролирует 49 мандатов.
За законодательные инициативы коалиции голосует и независимый депутат Александр Олейник.
Партия "Действие и солидарность" (Майя Санду) обладает 15 мандатами, а партия "Платформа "Достоинство и правда" (Андрей Нэстасе) контролирует 11 мандатов. В целом у бывших составляющих блока ACUM 26 депутатов.
Парламентская группа "Pro Moldova" после перехода в ее состав Гацкана насчитывает 15 депутатов. У партии "Шор" во фракции 9 депутатов. Неприсоединившийся депутат — Октавиан Цыку.
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