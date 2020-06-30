Претензии Цуркана к КС частично отклонены: решение подлежит обжалованию в АП

КИШИНЕВ, 30 июн — Sputnik. Кишиневский суд отклонил требование Владимира Цуркана приостановить решение Конституционного суда об отстранении его от должности председателя КС. По существу иска инстанция пока не высказалась.

Таким образом, инстанция изучив иск, пришла к выводу, что постановление Конституционного суда, которое касается Владимира Цуркана, является индивидуальным административным актом. Кроме того, в суде сообщили, что был рассмотрен только запрос о приостановлении решения КС, а не иск по существу.

"Это не должно затронуть права заявителя на эффективный судебный контроль", - сообщили в пресс-службе кишиневского суда.

В суде подчеркнули, что соответствующее определение может быть обжаловано в течение 15 дней в кассационном порядке.

Соответствующий иск оказался ранее предметом двух запросов в Конституционный суд. В частности, в главную инстанцию конституционной юрисдикции обратились двое оппозиционных депутатов, которые запросили КС разъяснить подлежат ли обжалованию решения КС в принципе и в судах общей юрисдикции, в частности.

В мае Цуркан пытался оспорить решение о своей отставке, в пределах пленума Конституционного суда. Тогда он утверждал, что действующее законодательство не предусматривает четкого механизма отстранения от должности председателя суда. Вместе с тем, в запросе он указал, что Конституционный суд помимо основной своей деятельности, осуществляют еще и административную. Следственно, последняя подпадает под сферу влияния Административного кодекса, а значит может быть оспорена в судебном порядке.

Владимир Цуркан был отправлен в отставку в день ратификации соглашения с РФ о займе в 200 миллионов евро в апреле. Тогда за несколько часов до заседания парламента оппозиция подала запрос о неконституционности договора.

Вечером того же дня буквально за несколько часов в Конституционном суде изменилось руководство – председателя КС Владимира Цуркана сменила Домника Маноле. Затем КС приостановил действие закона о ратификации документа.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova