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Экс-председатель Конституционного суда Владимир Цуркан.

Претензии Цуркана к КС частично отклонены: решение подлежит обжалованию в АП

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20200630/30769624/pretenzii-tsurkana-k-ks-otkloneny-reshenie-suda-mozhet-byt-obzhalovano-v-ap.html

Суд общей юрисдикции дал оценку постановлению Конституционного суда, однако отклонил требование Владимира Цуркана приостановить решение КС.

КИШИНЕВ, 30 июн — Sputnik. Кишиневский суд отклонил требование Владимира Цуркана приостановить решение Конституционного суда об отстранении его от должности председателя КС. По существу иска инстанция пока не высказалась.

Таким образом, инстанция изучив иск, пришла к выводу, что постановление Конституционного суда, которое касается Владимира Цуркана, является индивидуальным административным актом. Кроме того, в суде сообщили, что был рассмотрен только запрос о приостановлении решения КС, а не иск по существу.  

"Это не должно затронуть права заявителя на эффективный судебный контроль", - сообщили в пресс-службе кишиневского суда.

В суде подчеркнули, что соответствующее определение может быть обжаловано в течение 15 дней в кассационном порядке.

Соответствующий иск оказался ранее предметом двух запросов в Конституционный суд. В частности, в главную инстанцию конституционной юрисдикции обратились двое оппозиционных депутатов, которые запросили КС разъяснить подлежат ли обжалованию решения КС в принципе и в судах общей юрисдикции, в частности.

Конституционный суд .
© Sputnik / Miroslav Rotari
Пленум КС отклонил запрос Цуркана: председателем остается Маноле

В мае Цуркан пытался оспорить решение о своей отставке, в пределах пленума Конституционного суда. Тогда он утверждал, что действующее законодательство не предусматривает четкого механизма отстранения от должности председателя суда. Вместе с тем, в запросе он указал, что Конституционный суд помимо основной своей деятельности, осуществляют еще и административную. Следственно, последняя подпадает под сферу влияния Административного кодекса, а значит может быть оспорена в судебном порядке.

Владимир Цуркан был отправлен в отставку в день ратификации соглашения с РФ о займе в 200 миллионов евро в апреле. Тогда за несколько часов до заседания парламента оппозиция подала запрос о неконституционности договора.

Вечером того же дня буквально за несколько часов в Конституционном суде изменилось руководство – председателя КС Владимира Цуркана сменила Домника Маноле. Затем КС приостановил действие закона о ратификации документа.

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