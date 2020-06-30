Молдова и Украина договорились об обмене взаимными визитами

КИШИНЕВ, 30 июня - Sputnik. Переговорный процесс, а также влияние на него пандемии COVID-19, обсудили вице-премьер Молдовы по реинтеграции Кристина Лесник и вице-премьер Украины Алексей Резников. Дискуссия проходила в режиме видеоконференции.
"Стороны договорились развивать и укреплять партнерские и кооперационные отношения путем организации обмена взаимными визитами в ближайшее время", - сообщили в Бюро по реинтеграции.
Собеседники также обменялись мнениями по институциональной реформе, защите прав человека и другим актуальным вопросам.
Резников также предложил возобновить трехстороннее сотрудничество Украины, Молдовы, Грузии на ранее созданной платформе.
Украинский чиновник недавно был назначен сопредседателем молдавско-украинской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.
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