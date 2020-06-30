Молдова и Украина договорились об обмене взаимными визитами

Такие договоренности обсудили вице-премьер-министры двух республик. Их встреча прошла посредством видеоконференции.

КИШИНЕВ, 30 июня - Sputnik. Переговорный процесс, а также влияние на него пандемии COVID-19, обсудили вице-премьер Молдовы по реинтеграции Кристина Лесник и вице-премьер Украины Алексей Резников. Дискуссия проходила в режиме видеоконференции.

"Стороны договорились развивать и укреплять партнерские и кооперационные отношения путем организации обмена взаимными визитами в ближайшее время", - сообщили в Бюро по реинтеграции.

Собеседники также обменялись мнениями по институциональной реформе, защите прав человека и другим актуальным вопросам.

Кристина Лесник поблагодарила за эффективное сотрудничество в репатриации молдавских граждан в последние месяцы, а также за поддержку на платформах международных структур. Она также приветствовала вклад украинской стороны в переговорный процесс в международном формате "5+2", где Кишинев и Тирасполь выступают как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ — как посредники, Евросоюз и США — как наблюдатели.

Резников также предложил возобновить трехстороннее сотрудничество Украины, Молдовы, Грузии на ранее созданной платформе.

Украинский чиновник недавно был назначен сопредседателем молдавско-украинской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

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