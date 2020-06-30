Реванш или попытка "насолить": зачем правые в Молдове переманивают депутатов

Многие эксперты проанализировали ситуацию, при которой коалиция, сформированная в парламенте страны из фракции Партии социалистов и ДПМ, осталась без правящего большинства в 51 мандат.

КИШИНЕВ, 30 июн - Sputnik. Главной политической новостью текущей недели стал выход из фракции Партии социалистов депутата Штефана Гацкана. Парламентарии от фракции Партии социалистов осудили шаг Гацкана о присоединении к группе Pro Moldova. Об этом в ходе брифинга заявили Влад Батрынча и Корнелиу Фуркулица. Его призвали сдать мандат, назвав это единственно честным решением.

Однако, похоже, уходить из высшего законодательного органа Гацкан не собирается, а коалиция фактически осталась без большинства. К чему это приведет? Ответ на вопрос попытался найти корреспондент Sputnik Молдова.

По мнению эксперта Международного института гуманитарно-политических исследований (Москва) Владимира Брутера, у группы Pro Moldova и ее лидера Андриана Канду есть на данный момент четкая задача - ослабить действующее правительство Кику и власть в стране, как таковую.

"Они будут делать все от них зависящее, чтобы отправить кабмин в отставку и создать альтернативное правительство", - заявил политолог. © Sputnik / Osmatesco Додон обозначил вероятность нескольких сценариев развития событий в парламенте

В сложившемся положении власть в Молдове, по утверждению Брутера, должна показать, что она не слаба, что в ней еще присутствует единство, чтобы феномен "политического туризма" депутатов из фракции не продолжился более быстрыми темпами.

"Влияние Владимира Плахотнюка из-за рубежа на политику в Молдове сейчас не настолько сильно, чтобы решать проблемы в стране. Ситуация в Молдове за год поменялась. Для решения вопросов в республике нужны люди с другими личностными и профессиональными качествами, нежели Плахотнюк", - сказал Брутер.

В свою очередь, политический аналитик Корнелиу Чуря заявил в интервью для Sputnik Молдова, что уход депутатов из правящего большинства указывает уже на общую тенденцию, что не только из стана Демпартии заинтересованные люди переманивают депутатов, им удалось внести раскол и в монолитность фракции социалистов.

"Не исключено, что из фракции социалистов могут продолжиться выходы депутатов. Это означает, что социалисты не будут держаться за нынешнюю парламентскую политическую коалицию, основной их стратегией станет необходимость проведения в Молдове досрочных парламентских выборов", - отметил собеседник.

По мнению эксперта, многоходовую тактику предпримут в сложившейся ситуации депутаты от Pro Moldova, поскольку для них парламентские выборы становятся просто невыгодными, так как в следующий состав высшего законодательного органа страны они могут не пройти. В такой ситуации депутаты во главе с Канду будут стараться вести переговоры и с левыми, и с правыми для создания нового большинства.

Чуря уверен, что и для сохранения своих электоральных очков, и с моральной стороны вопроса социалисты не пойдут на договор с силами, представителей которых подозревают в связях с олигархами. Поэтому досрочные выборы и могут стать выходом из сложившегося политического положения в стране.

"Скорее всего, досрочные выборы в парламент пройдут после президентских, намеченных на ноябрь текущего года", - сказал Чуря, не исключив при этом возможности формирования ситуативного большинства между депутатами от Pro Moldova и блока ACUM.

В то же время, такая конфигурация парламентских сил представляется аналитикам вряд ли возможной. Все представленные в парламенте политические силы, которые относят себя к оппозиции, заявляют о необходимости отправить нынешнее правительство в отставку, но при этом у них нет консенсуса, как и за какое правительство они будут голосовать все вместе.

"Они отказываются голосовать друг с другом по тем или иным причинам", - отметил политолог Сергей Манастырлы. © Sputnik / Miroslav Rotari Депутаты парламента Молдовы должны находиться в режиме самоизоляции

Эксперт напомнил, что Майя Санду заявляла об отказе голосовать совместно с депутатами Pro Moldova, а вице-спикер парламента Александр Слусарь не раз подчеркивал, что платформа DA не станет участвовать в совместном волеизъявлении вместе в партией "Шор". Таким образом, оппозиция оказывается в очень фрагментированном состоянии.

Как рассказал председатель Центра по мониторингу органов власти, эксперт в области права, адвокат Ион Дрон, действующее законодательное собрание страны все еще функционально, несмотря на отсутствие консенсуса среди партий. Законы принимаются, поводов для завершения работы нет.

"В Конституции четко сказано, что парламент может быть распущен, если в течение трех месяцев орган не способен принимать законы и решения. А еще - в случае, если парламент не может предоставить президенту кандидатуру на должность премьер-министра", - сказал Дрон.

Он напомнил, что депутаты весьма активно принимали законы в последнее время. И в этом контексте нет причин для роспуска парламента. Кроме того, подчеркнул аналитик, законодательное собрание не может быть распущено в последние шесть месяцев перед завершением мандата президента.

Генеральный директор Института региональных проблем (Москва) Дмитрий Журавлев считает, что вряд ли сегодня в Молдове правые и право-центристские политики действуют исключительно из идеологических интересов.

"Праволиберальные группы в парламентах на постсоветском пространстве выполняют роль слуг Запада, ЕС, но это не означает, что они реально настроены на внедрение реформ. Тенденция в этом случае, как правило, схожая. Отстраненные от власти олигархи стремятся ее вернуть, поскольку перестают управлять всеми ее рычагами, состояние в это время у них тает", - сказал Журавлев, отметив при этом, что "в случае с экс-лидером ДПМ Владимиром Плахотнюком складывается такая же, зеркальная ситуация".

Учитывая, что до президентских выборов, первый тур которых в Молдове пройдет 1 ноября, нельзя распускать парламент, многие аналитики утверждают, что каждый предлагаемый законопроект будет темой для долгих дискуссий, компромисс в таких условиях становится сложным.

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