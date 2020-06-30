Политический расклад: от доверия к парламенту до досрочных выборов

Как будет развиваться ситуация на политическом Олимпе Молдовы, возможна ли реконфигурация большинства, и вероятны ли в стране досрочные парламентские выборы, читайте в обзоре Sputnik.

КИШИНЕВ, 30 июн – Sputnik. "Политический туризм" в молдавском парламенте продолжается. Во вторник самую большую в законодательном органе фракцию Партии социалистов покинул депутат Штефан Гацкан. Он объявил о намерении присоединиться к Pro Moldova, состоящей исключительно из бывших демократов. Этот шаг стал сюрпризом для многих. Ирония еще и в том, что всего пару недель назад Гацкан голосовал в парламенте за Декларацию об осуждении феномена "политической миграции" и коррупции. Теперь же у социалистов и демократов, которые удерживали большинство, осталось на двоих всего 49 кресел в 101-местном законодательном органе. Как будет дальше развиваться ситуация, возможна реконфигурация большинства, и вероятны ли в стране досрочные парламентские выборы, читайте в обзоре Sputnik.

Парламент и доверие к нему граждан Молдовы

Если исходить из всего того, что произошло в политическом плане, из работы парламента нынешнего созыва, с момента его утверждения до настоящего времени, из переходов депутатов из одной фракции в другую, то не видно и места, где может оставаться доверие к этому институту, считает депутат-демократ Николай Чубук.

"Доверие на нулевом уровне. Это видно и по постоянным дискуссиям, которые мы ведем с людьми в территориях. В условиях, когда этот парламент не пользуется доверием, то тогда какой смысл его удерживать или, как смысл удерживать его ради политических шоу, в которых страна не нуждается", - заявил Чубук в комментарии радиостудии Sputnik.

Досрочные выборы, как решение проблемы

По мнению Чубука, чтобы остановить происходящее в законодательном органе самым правильным решением стали бы досрочные парламентские выборы. Правда, как считает депутат, будет довольно сложно объяснить людям их необходимость, учитывая частую организацию голосования за последнее время. В 2019-м состоялись парламентские выборы, а затем всеобщие местные (избрание примаров и районных советов), а на 2020-й намечены президентские выборы.

Демократ обратил внимание и на юридическую сторону вопросу – существует процедура, которая создает условия для организации и проведения досрочных парламентских выборов. В первую очередь речь идет об отставке правительства и невозможности формирования нового кабинета министров в течение определенного Конституцией времени, или неспособность парламента принимать законы в течение оговоренного законом срока. Он напомнил и о заключении КС, который ранее высказывался о том, что за шесть месяцев до президентских выборов нельзя проводить досрочные парламентские.

Ранее депутаты социалисты запросили КС разъяснить, возможен ли роспуск парламента в последние полгода мандата президента и, в следствии этого, одновременное проведение досрочных выборов в главный законодательный орган страны и выборов главы государства.

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Отвечая на вопрос, что ждет коалицию коалицию ПСРМ-ДПМ, Чубук отметил, что на данный момент она продолжает существовать.

"На уровне коалиции мы дискутируем и вместе находим решения. Чтобы изменить коалицию существует целая процедура. Если говорить о ДПМ, то принятие подобных решений принадлежит исполнительным органам – политическому бюро и национальному политическому совету партии. Таким образом и были приняты решения о создании коалиции с ПСРМ", - отметил депутат.

По его словам, если действующее правительство падет, или по каким-то причинам не будет предпосылок для дальнейшего сохранения союза ПСРМ-ДПМ, то последующее решение будет приниматься на национальном политическом совете Демпартии.

"Но на сегодняшний день, исходя из взятых нами обязательств в политическом плане, исходя из политической конъектуры, созданной на уровне парламента, мы не считаем целесообразной отставку этого правительства, учитывая экономический, социальный и пандемический кризисы в стране", - подчеркнул Чубук.

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В Партии социалистов подчеркнули, что исключают какие-либо переговоры "с предателями и перебежчиками".

"Единственным путем преодоления существующего политического кризиса является только проведение досрочных парламентских выборов по пропорциональной системе. Избиратели должны выбирать не между отдельными персонажами, а между программами, ценностями и стратегиями развития страны", - подчеркнули в ПСРМ.

Кроме того, социалисты объявили о том, что поддержат инициативу президента о сокращении числа депутатов парламента с нынешних 101 до 71 или 61.

"Нет необходимости в таком количестве неизвестных лиц, единственное занятие которых – политический торг", – заявил вице-председатель, депутат-социалист Влад Батрынча.

Pro Moldova не боится досрочных выборов

Экс-демократ, член Pro Moldova Сергей Сырбу в комментарии радиостудии Sputnik заявил, что досрочные парламентские выборы в стране всегда возможны, и партия, в которую он входит к ним готова.

"Pro Moldova не боится досрочных выборов. Однако страна на данный момент в них не нуждается. Думаю, необходимо вывести страну из кризисной ситуации, и считаю, что с нынешним парламентом возможно найти антикризисные решения", - отметил Сырбу.

Позиция президента

Глава государства Игорь Додон в рамках передачи "Президент отвечает" предложил оппозиции разработать дорожную карту по организации досрочных парламентских выборов.

По словам главы государства, необходимо будет распустить парламент, чтобы на досрочных выборах граждане сделали свой выбор.

Как изменился расклад сил в парламенте

После выхода Штефана Гацкана из фракции ПСРМ социалисты в парламенте располагают 36 мандатами депутатов. У Демократической партии — 13 мандатов. Таким образом, коалиция ПСРМ-ДПМ контролирует 49 мандатов.

За законодательные инициативы коалиции голосует и независимый депутат Александр Олейник.

Партия "Действие и солидарность" (Майя Санду) обладает 15 мандатами, а партия "Платформа "Достоинство и правда" (Андрей Нэстасе) контролирует 11 мандатов. В целом у бывших составляющих блока ACUM 26 депутатов.

С учетом отколовшихся от демократов депутатов, которые объявили о желании присоединиться к другим силам, за Pro Moldova 15 депутатов, а за фракцию партии "Шор" - 9 законодателей. Кроме того в парламенте есть один неприсоединившийся депутат — Октавиан Цыку.

© Sputnik / Moldova "Политический туризм" в парламенте Молдовы: кто из депутатов и куда ушел

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