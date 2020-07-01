Штефан Гацкан отказался от депутатского мандата

Как сообщили в пресс-службе ПСРМ, "Гацкан объявил о решении отказаться от депутатского мандата, чтобы полностью посвятить себя медицине".

КИШИНЕВ, 1 июл – Sputnik. Штефан Гацкан, который накануне объявил о выходе из фракции Партии социалистов, сообщил в среду, что отказывается от депутатского мандата. Соответствующее заявление он подал в среду спикеру парламента Зинаиде Гречаной.

"На основании следующего информирую, что согласно статье 69 п. 2 Конституции Молдовы и положению статьи 2 п.8 Закона о статусе депутата, я, нижеподписавшийся Штефан Гацкан, отказываюсь от депутатского мандата в парламенте республики с 1 июля этого года", - указано в заявлении.

Гацкан принял участие во встрече парламентской фракции социалистов. Он представил свое видение ситуации в стране, в частности, в том, что касается борьбы с пандемией коронавируса, а также приветствовал инициативу по удвоению заработной платы работникам медицинской системы.

Как сообщили в пресс-службе ПСРМ, "Гацкан объявил о решении отказаться от депутатского мандата, чтобы полностью посвятить себя медицине".

"В то же время Штефан Гацкан объявил, что он остается частью команды ПСРМ и будет активно участвовать в работе социальной группы партии, чтобы использовать свой профессиональный опыт в разработке и продвижении проектов, связанных с политикой в ​​области здравоохранения, которых так ждут граждане. Фракция ПСРМ приняла к сведению это решение и призвала Штефана Гацкана как можно активнее участвовать в жизни Партии социалистов", - отметили в ПСРМ.

Гацкан вошел в парламент в качестве депутата после довыборов в одномандатном округе в Хынчештах, которые состоялись весной 2020 года.

Как изменился расклад сил в парламенте

После заявления Штефана Гацкана об отказе от депутатского мандата расклад сил в парламенте вновь несколько изменился. Pro Moldova, к которой он накануне изъявил желание присоединиться, осталась с 14 депутатами - выходцами из фракции Демпартии.

За социалистами - 36 кресел. У демократов - 13. Таким образом, коалиция ПСРМ-ДПМ контролирует 49 мандатов. За законодательные инициативы коалиции голосует и независимый депутат Александр Олейник.

Партия "Действие и солидарность" (Майя Санду) обладает 15 мандатами, а партия "Платформа "Достоинство и правда" (Андрей Нэстасе) контролирует 11 мандатов. В целом у бывших составляющих блока ACUM 26 депутатов.

С учетом отколовшихся от демократов депутатов, которые объявили о желании присоединиться к другим силам, за фракцию партии "Шор" - 9 законодателей. Кроме того в парламенте есть один неприсоединившийся депутат — Октавиан Цыку.

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