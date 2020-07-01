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Правосудие.

Некоторые требования к регистрации политических партий будут упразднены

© Depositphotos / JanPietruszka
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20200701/30790990/nekotorye-trebovaniya-k-registratsii-politicheskikh-partiy-budut-uprazdneny.html

Поправки к Закону о политических партиях были разработаны, чтобы привести его в соответствие с решением Конституционного суда.

КИШИНЕВ, 1 июл - Sputnik. Правительство дало положительную оценку проекту закона, которые предусматривает сокращение количества членов политформирования, необходимых для его регистрации. Соответствующее решение кабинет министров принял в среду.

Здание Конституционного суда Молдавии
© Sputnik / Miroslav Rotari
Конституционный суд упрощает порядок регистрации политических партий

Таким образом требование, которое предусматривает предоставление не менее четырех тысяч подписей для регистрации политических партий, будет упразднено.

Также будет аннулирована норма, которая предполагает, что на момент регистрации политформирования "ее члены должны проживать в не менее, чем половине административно-территориальных единиц Молдовы второго уровня и при этом не менее 120 членов - в каждой из указанных административно-территориальных единиц".

Закон о политических партиях предлагается дополнить следующей статей: "Акт об учреждении партии должен включать в себя список членов политформирования, которых должно быть не менее тысячи".

Кроме того, инициативная группа должна будет предоставить документы об учреждении территориальных организации, а также список делегатов учредительного съезда. 

В феврале Конституционный суд признал ряд требований неконституционными, чрезмерными и необоснованными для политформирования, которое находится на этапе регистрации. В результате "они ведут к безосновательному ограничению конституционного права на свободное объединение в политические партии".

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