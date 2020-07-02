Кворума нет: заседание парламента Молдовы не состоялось

КИШИНЕВ, 2 июл – Sputnik. Заседание молдавского парламента в четверг не состоялось из-за отсутствия кворума. Несколько фракций его бойкотировали. Одни - из-за ситуации с Штефаном Гацканом, другие - из-за того, что правительство решило взять на себя ответственность за ряд законопроектов. К началу заседания зарегистрировались 49 из 101 депутата.

"Официально вынуждена констатировать, что нет кворума. У нас была утверждена повестка парламентским бюро. Предлагаю собраться завтра утром, в 10.00",- сказала спикер парламента Зинаида Гречаная.

В четверг перед депутатами должен быть выступить премьер Ион Кику, которому предстояло представить среди прочего поправки в госбюджет на этот год. Изменения предусматривают увеличение зарплат медработникам, предоставление единовременной помощи пенсионерам, допподдержку сельхозпроизводителей и многое другое.

Депутатский уход

Вице-спикер законодательного органа Влад Батрынча, в свою очередь, предположил, что некоторые депутаты решили бойкотировать заседание парламента из-за того, что узнали, что в четверг перед пленумом мог выступить генпрокурор Александр Стояногло.

Заявление депутата Штефана Гацкана, избранного в парламенте от Партии социалистов в рамках выборов в одномандатном округе в Хынчештах, о выходе из состава фракции ПСРМ и намерении присоединиться к Pro Moldova появилось в его профиле в Facebook. Бывшие коллеги осудили этот шаг парламентария и обратились к нему с просьбой сдать депутатский мандат. В среду председатель фракции социалистов Корнелиу Фуркулицэ сообщил, что Гацкан подал заявление о сдаче мандата. Социалисты также объявили о том, что заявление о выходе из фракции и присоединении к Pro Moldova в секретариат парламента подавал не Гацкан лично. Депутаты из Pro Moldova сообщили, что незадолго до появления этого заявления Гацкан обратился в Генпрокуратуру с тем, что социалисты якобы принуждали его сдать мандат. Позже депутаты от Pro Moldova и их сторонники организовали пикет у здания администрации президента. Лидер Pro Moldova Андриан Канду заявил, что Гацкана якобы задержали. Государственная служба защиты и охраны была вынуждена обратиться за помощью к полиции для обеспечения общественного порядка. Однако в то же время на странице Гацкана в Facebook появилось видео с его участием, в котором он сообщил, что с ним все в порядке, и он находится вместе с семьей. В Генеральном инспекторате полиции, между тем, прокомментировали инцидент у здания администрации президента.

"Действия полиции осуществлялись в строгом соответствии с Законом 320/2012 о деятельности полиции и статусе сотрудника правоохранительных органов, восстановив доступ на территорию учреждения в соответствии с принципом пропорциональности, в строгом соответствии со статьей 5 Закона 218 о применении физической силы, спецсредств и огнестрельного оружия", - подчеркнули в Генинспекторате полиции.

В правоохранительной структуре также напомнили, что все граждане равны перед законом и обязаны соблюдать законодательство Молдовы независимо от их статуса.

Как изменился расклад сил в парламенте

"Закон 39 о статусе депутата в парламенте не наделяет законодателей полномочиями в таких ситуациях. Люди, которые не согласны с действиями полиции, могут оспаривать их, не сопротивляясь и не применяя физическую силу", - добавили в Инспекторате.

После заявления Штефана Гацкана об отказе от депутатского мандата расклад сил в парламенте вновь изменится. Формально, конечно, его уход еще должен одобрить пленум законодательного органа.

За социалистами - 36 кресел. У демократов - 13. Таким образом, коалиция ПСРМ-ДПМ контролирует 49 мандатов. За законодательные инициативы коалиции голосует и независимый депутат Александр Олейник.

Партия "Действие и солидарность" (Майя Санду) обладает 15 мандатами, а партия "Платформа "Достоинство и правда" (Андрей Нэстасе) контролирует 11 мандатов. В целом у бывших составляющих блока ACUM 26 депутатов.

С учетом отколовшихся от демократов депутатов, которые объявили о желании присоединиться к другим силам, у Pro Moldova остались 14 депутатов, у фракции партии "Шор" - 9 законодателей. Кроме того, в парламенте есть один неприсоединившийся депутат — Октавиан Цыку.

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