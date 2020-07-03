Перебежчики в быту: политический туризм - как "фишка" парламента Молдовы

Отличительной чертой нынешнего парламента Молдовы стала миграция депутатов из одной фракции в другую, выборы прошли еще в первой половине прошлого года, а этот феномен преследует нынешний состав высшего законодательного органа республики по сей день.

КИШИНЕВ, 3 июл - Sputnik. Перебежчики в молдавском парламенте нынешнего созыва стали обыденностью. Как будто по мановению чьей-то закулисной руки, фамилию которой знает все население страны, правящая коалиция начала лишаться большинства.

Скандал затронул не только депутатов, ушедших из фракции Демпартии Молдовы, но и одного из бывших депутатов-социалистов, который все же сдал свой мандат.

И все же: где основной корень зла в этом процессе - в вопросе пытался разобраться корреспондент Sputnik Молдова.

Граждане Молдовы не стесняются в комментариях в соцсетях: "выбираем одних, потом они перебегают в другую фракцию, надеемся на конкретного человека, голосуя по одномандатному округу, а затем он резко меняет "окраску". В этом случае глас народа - неумолим и звучит как верховный вердикт нынешнему составу высшего законодательного органа страны - лучше досрочные выборы, чем нынешний хаос и метание депутатов из стороны в сторону.

Свою решимость в проведении досрочных выборов заявляют сразу несколько политиков и сил. Об этом, в частности, публично говорили и действующий президент Игорь Додон, и глава партии "Действие и солидарность" (PAS) Майя Санду. Более скептичны экс-демократы в лице Pro Moldova и парламентарии от партии "Шор".

"Политический туризм" в парламенте Молдовы надо запрещать на законодательном уровне. Все это уже стало невозможным для народа. Вряд ли в мире есть страна, где это явление столь процветает за минувшие 3-4 года. Депутаты как будто продаются оптом, стали самым "ходовым" политическим товаром. Это - прямое посягательство на волеизъявление граждан", - заявил в интервью для Sputnik политический аналитик Игорь Волницкий. © Sputnik / Евгений Панасенко Кворума нет: заседание парламента Молдовы не состоялось

Эксперт напомнил и про состав парламента прошлого созыва, когда партия не набравшая и двадцати мандатов (ДПМ - ред.), проявила такие чудеса политической эквилибристики, что практически самостоятельно, воспользовавшись именно феноменом "парламентского туризма", практически единолично управляла страной в течение трех с половиной лет.

Аналитик усмотрел в этом явлении прямую атаку на демократию в республике, на волю суверена, который вправе, согласно Конституции, решать - кто и и как должен представлять весь молдавский народ в законодательном собрании.

Миграция в парламентах в некоторых странах мира существует, но не на европейском континенте. По словам Волницкого, Молдова по этому показателю опередила даже слаборазвитые государства Африки, поскольку у нас в стране депутаты поняли, что на таких вольностях можно заработать целое состояние.

"Деградация политической жизни в одномандатных округах дошла до того, что некоторые кандидаты в депутаты на местном уровне в частных беседах заявляют: "Мне бы стать депутатом и подороже продать себя". Все это портит наш имидж за рубежом и в глазах международных партнеров. Все это - ненормально", - откровенно рассказал Волницкий. © Sputnik / Miroslav Rotari Политический расклад: от доверия к парламенту до досрочных выборов

Коррупция на уровне народных избранников, приводит электорат либо к состоянию общественной отстраненности или абсентеизма, или к тому, что люди просто идут голосовать в знак протеста за альтернативного кандидата.

В свою очередь, доктор политологии Виктор Жук называет происходящее в нынешнем составе парламента страны давнишней деградацией политической жизни. Основной аргумент эксперта в таком вердикте - наличие перебежчиков в нескольких предыдущих составах высшего законодательного органа страны.

"Но есть принципиальное различие между предыдущим и нынешним составом парламента. Если ранее в его составе депутаты переходили целыми группами к тем, кто олицетворял власть, чтобы получить не только финансовые привилегии, но и рычаги влияния, сейчас идут из власти в оппозицию просто за деньги. Это вызвало реакцию и международных партнеров Молдовы, что является тревожным знаком", - рассказал Жук.

Таким образом, в течение почти 8 лет в парламенте Молдовы в условиях искажения картины волеизъявления граждан, складывается нерепрезентативная ситуация - народ не представлен так, как он проголосовал, уверен политолог.

"Этот феномен связан со слабостью политических партий и лидеров, правовых институтов в республике. Пресечь его можно лишь через изменение 68-ой статьи Конституции РМ, сделав мандат депутата императивным. То есть, решил изменить политическую позицию - сдай мандат", - резюмировал эксперт.

На протяжении уже почти десяти лет европейские СМИ пестрят заголовками и материалами о таком явлении в Молдове, как "политический туризм". В молдавской политической жизни это стало почти обыденностью, но за этим с интересом наблюдают представители экспертного сообщества других стран.

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