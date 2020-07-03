"Сделаю все для досрочных выборов": Додон - о политической ситуации в стране

В рамках традиционного эфира в соцсетях "Президент отвечает" глава Молдовы Игорь Додон высказался о возможности проведения в республике досрочных парламентских выборов.

КИШИНЕВ, 3 июл - Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон считает, что политический кризис в стране может быть решен только досрочными выборами в парламент.

"Единственным выходом из ситуации станут досрочные парламентские выборы. Для чего Плахотнюк занимается этими маневрами? У него уже есть 23-24 депутата. Он хочет вернуться к власти. Вы знаете, как действуют бандиты, по традиции? Сначала создают проблемы, а потом говорят "давай, помогу их решить", - сказал Додон в видеотрансляции в соцсетях . © Sputnik / Yana Zaharova Додон: на этой неделе власти инициируют переговоры по российскому кредиту

Он добавил, что в идеале парламентские выборы должны состояться одновременно с президентскими.

"Если это невозможно, то первым указом, который подпишет новый президент, избранный народом, должен стать указ о роспуске парламента и проведении досрочных парламентских выборов. Я сделаю все возможное именно для этого сценария", - отметил Додон.

Президент подчеркнул также, что представители партии "Шор" и "группы Канду" вели переговоры лишь с правыми - представителями парламентского блока ACUM. За минувшие несколько дней переключили свое внимание и на социалистов.

Глава государства заявил о своей категоричной позиции о невозможности переговоров с представителями парламентской фракции Pro Moldova.

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