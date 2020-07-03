Вторая неудачная попытка: заседание парламента снова не состоялось

Депутаты от партии "Шор", группы Pro Moldova и блока ACUM не явились в пятницу на заседание парламента. Как итог - не было кворума.

КИШИНЕВ, 3 июл - Sputnik. Утро пятницы опять началось с того, что народные избранники не смогли собраться на пленарное заседание - в зале не было кворума, из 101 депутата присутствовали всего 49.

Несмотря на то, что в зал пленарных заседаний прибыл премьер-министр страны, чтобы рассказать об ответственности, взятой кабмином за ряд решений, депутаты партии "Шор", группы Pro Moldova и блока ACUM все равно не пришли на заседание. Аналогично они поступили и в четверг.

"Наши коллеги продолжают бойкотировать заседания парламента", - заявила председатель высшего законодательного органа страны Зинаида Гречаная. © Sputnik / Miroslav Rotari Жук: нынешний расклад в парламенте не соответствует волеизъявлению народа

Заявление депутата Штефана Гацкана, избранного в парламенте от Партии социалистов в рамках выборов в одномандатном округе в Хынчештах, о выходе из состава фракции ПСРМ и намерении присоединиться к Pro Moldova появилось в его профиле в Facebook.

Бывшие коллеги осудили этот шаг парламентария и обратились к нему с просьбой сдать депутатский мандат. В среду председатель фракции социалистов Корнелиу Фуркулицэ сообщил, что Гацкан подал заявление о сдаче мандата. Социалисты также объявили о том, что заявление о выходе из фракции и присоединении к Pro Moldova в секретариат парламента подавал не Гацкан лично.

Депутаты из Pro Moldova сообщили, что незадолго до появления этого заявления Гацкан обратился в Генпрокуратуру с тем, что социалисты якобы принуждали его сдать мандат. Позже депутаты от Pro Moldova и их сторонники организовали пикет у здания администрации президента.

Лидер Pro Moldova Андриан Канду заявил, что Гацкана якобы задержали. Государственная служба защиты и охраны была вынуждена обратиться за помощью к полиции для обеспечения общественного порядка.

Однако в то же время на странице Гацкана в Facebook появилось видео с его участием, в котором он сообщил, что с ним все в порядке, и он находится вместе с семьей. В Генеральном инспекторате полиции, между тем, прокомментировали инцидент у здания администрации президента.

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