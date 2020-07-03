Генпрокуратура и президент Молдовы прокомментировали "дело Гацкана"

Игорь Додон заявил, что Гацкан решил сдать мандат и покинуть страну, а Генпрокуратура начала расследование после жалобы депутата на давление.

КИШИНЕВ, 3 июл — Sputnik. Генеральная прокуратура подтвердила, что в четверг в Генеральную прокуратуру (ГП) поступила жалоба депутата парламента Штефана Гацкана о предполагаемом давлении и запугивании со стороны определенных лиц с целью заставить его уйти в отставку. Сообщение об этом было опубликовано на сайте генпрокуратуры утром в пятницу, 3 июля.

"На основании жалобы депутата, а также на основе обращения партии "Pro Moldova" Генеральной прокуратурой начат уголовный процесс, в котором должны быть установлены все обстоятельства дела" - говорится в заявлении ведомства.

Дело расследуется на основании статьи 274 Уголовно-процессуального кодекса, которая предусматривает начало уголовного преследования "в случае, если из акта осведомления или констатирующих актов вытекают разумные подозрения в совершении преступления".

Общественность будет проинформирована о принятых мерах и принятых решениях, сообщает Генпрокуратура.

Напомним, что в среду, 1 июля, партия Pro Moldova заявила, что Штефан Гацкан обратился в прокуратуру с жалобой на давление со стороны представителей Партии социалистов, которые требовали от него сложить мандат депутата.

Игорь Додон: Гацкан решил сдать мандат и покинуть страну

Президент Молдовы Игорь Додон утром в пятницу, 3 июля, заявил, что Штефан Гацкан сдал мандат добровольно и по собственному желанию. Кроме того, Гацкан обращался в государственные органы с просьбой о защите, а затем выехал за рубеж вместе с семьей. Об этом глава государства рассказал в очередном выпуске видеоблога "Президент отвечает".

"Он пришел на заседание фракции ПСРМ, затем подал заявление о том, что покидает Парламент Республики Молдова. Он сказал коллегам, что существует риск для его здоровья и фракция ПСРМ обратилась ко мне с просьбой обеспечить ему государственную охрану, потому что он опасался за свою жизнь, - заявил Игорь Додон. Возможно, он боялся тех, кто несколько дней назад вынудили его написать заявление [о переходе из парламентской фракции ПСРМ во фракцию "Pro Moldova"]. И я предоставил ему государственную охрану".

"Ему нужна была охрана только до границы. Выехал из страны, я не знаю, в каком направлении, и сказал – больше мне государственная охрана не нужна. Взял жену, детей и выехал из страны. Это его решение. Подать заявление, сдать мандат и покинуть страну", - уточнил президент.

Депутатский уход

Заявление депутата Штефана Гацкана, избранного в парламенте от Партии социалистов в рамках выборов в одномандатном округе в Хынчештах, о выходе из состава фракции ПСРМ и намерении присоединиться к Pro Moldova появилось в его профиле в Facebook. Бывшие коллеги осудили этот шаг парламентария и обратились к нему с просьбой сдать депутатский мандат.

В среду председатель фракции социалистов Корнелиу Фуркулицэ сообщил, что Гацкан подал заявление о сдаче мандата. Социалисты также объявили о том, что заявление о выходе из фракции и присоединении к Pro Moldova в секретариат парламента подавал не Гацкан лично. Депутаты из Pro Moldova сообщили, что незадолго до появления этого заявления Гацкан обратился в Генпрокуратуру с тем, что социалисты якобы принуждали его сдать мандат.

Позже депутаты от Pro Moldova и их сторонники организовали пикет у здания администрации президента. Лидер Pro Moldova Андриан Канду заявил, что Гацкана якобы задержали. Государственная служба защиты и охраны была вынуждена обратиться за помощью к полиции для обеспечения общественного порядка. Однако в то же время на странице Гацкана в Facebook появилось видео с его участием, в котором он сообщил, что с ним все в порядке, и он находится вместе с семьей. В Генеральном инспекторате полиции, между тем, прокомментировали инцидент у здания администрации президента.

"Действия полиции осуществлялись в строгом соответствии с Законом 320/2012 о деятельности полиции и статусе сотрудника правоохранительных органов, восстановив доступ на территорию учреждения в соответствии с принципом пропорциональности, в строгом соответствии со статьей 5 Закона 218 о применении физической силы, спецсредств и огнестрельного оружия", - подчеркнули в Генинспекторате полиции.

В правоохранительной структуре также напомнили, что все граждане равны перед законом и обязаны соблюдать законодательство Молдовы независимо от их статуса.

Как изменился расклад сил в парламенте

"Закон 39 о статусе депутата в парламенте не наделяет законодателей полномочиями в таких ситуациях. Люди, которые не согласны с действиями полиции, могут оспаривать их, не сопротивляясь и не применяя физическую силу", - добавили в Инспекторате.

После заявления Штефана Гацкана об отказе от депутатского мандата расклад сил в парламенте вновь изменится. Формально, конечно, его уход еще должен одобрить пленум законодательного органа.

За социалистами - 36 кресел. У демократов - 13. Таким образом, коалиция ПСРМ-ДПМ контролирует 49 мандатов. За законодательные инициативы коалиции голосует и независимый депутат Александр Олейник.

Партия "Действие и солидарность" (Майя Санду) обладает 15 мандатами, а партия "Платформа "Достоинство и правда" (Андрей Нэстасе) контролирует 11 мандатов. В целом у бывших составляющих блока ACUM 26 депутатов.

С учетом отколовшихся от демократов депутатов, которые объявили о желании присоединиться к другим силам, у Pro Moldova остались 14 депутатов, у фракции партии "Шор" - 9 законодателей. Кроме того, в парламенте есть один неприсоединившийся депутат — Октавиан Цыку.

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