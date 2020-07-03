Что президент Молдовы рассказал о феномене коррупции в парламенте

КИШИНЕВ, 3 июл - Sputnik. Большинство граждан возмущены тем, что происходит в парламенте Молдовы, именно так президент РМ Игорь Додон охарактеризовал в пятницу ситуацию с "политическим туризмом".

Он отметил, что "жителей страны остро затронуло предательство тех, за кого они голосовали на парламентских выборах". Додон напомнил: в июне прошлого года, когда сменилась власть, экс-депутат Демпартии, а ныне - парламентарий от группы Pro Moldova Сергей Сырбу заявил: "Сдаемся в плен, переходим к социалистам".

"Я никогда не позволял и впредь воспрепятствую тому, чтобы среди социалистов кто-то пытался перейти из фракции в другую. Категорически. Я не позволил ни одному депутату перейти во фракцию ПСРМ, даже несмотря на то, что они хотели это сделать безвозмездно, видя перспективную команду", - заявил президент в рамках видеотрансляции в соцсетях блога "Президент отвечает". CC0 / Pixabay / ThorstenF Перебежчики в быту: политический туризм - как "фишка" парламента Молдовы

Додон отметил, что для искоренения такого позорного явления в жизни страны, как "политический туризм" необходимо изменение Конституции. Мандат должен стать императивным - то есть, чтобы человек, который был избран по спискам одной партии, при смене политических взглядов сложил бы свои полномочия, а его место занял тот, кто идет следующим по партийному списку. Либо, в случае одномандатных округов, были назначены досрочные выборы на освободившееся в высшем законодательном органе страны место.

Заявление депутата Штефана Гацкана, избранного в парламенте от Партии социалистов в рамках выборов в одномандатном округе в Хынчештах, о выходе из состава фракции ПСРМ и намерении присоединиться к Pro Moldova появилось в его профиле в Facebook.

Бывшие коллеги осудили этот шаг парламентария и обратились к нему с просьбой сдать депутатский мандат. В среду председатель фракции социалистов Корнелиу Фуркулицэ сообщил, что Гацкан подал заявление о сдаче мандата. Социалисты также объявили о том, что заявление о выходе из фракции и присоединении к Pro Moldova в секретариат парламента подавал не Гацкан лично. © Sputnik / Miroslav Rotari Политический пасьянс, или Как Молдова попала в хроническую электоральную гонку

Депутаты из Pro Moldova сообщили, что незадолго до появления этого заявления Гацкан обратился в Генпрокуратуру с тем, что социалисты якобы принуждали его сдать мандат. Позже депутаты от Pro Moldova и их сторонники организовали пикет у здания администрации президента.

Лидер Pro Moldova Андриан Канду заявил, что Гацкана якобы задержали. Государственная служба защиты и охраны была вынуждена обратиться за помощью к полиции для обеспечения общественного порядка.

Однако в то же время на странице Гацкана в Facebook появилось видео с его участием, в котором он сообщил, что с ним все в порядке, и он находится вместе с семьей. В Генеральном инспекторате полиции, между тем, прокомментировали инцидент у здания администрации президента.

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