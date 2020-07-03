18:48 03 Июля 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.43
  • USD17.23
  • RUB0.24
  • RON4.02
  • UAH0.63
Поиск
Табличка у входа в посольство Республики Молдова.

Президент подписал указ о назначении послов Молдовы в Эстонии и Китае

© Sputnik / Кирилл Каллиников
Политика
Получить короткую ссылку
66 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20200703/30816302/prezident-podpisal-ukaz-o-naznachenii-poslov-moldovy-v-estonia-i-china.html

Назначены два новых дипломатических представителя нашей страны в зарубежных государствах. Оба ранее занимали высокие государственные должности и возглавляли дипмиссии Молдовы в разных странах.

КИШИНЕВ, 3 июл - Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон подписал указы о назначении чрезвычайных и полномочных послов нашей страны.

Флаг Республики Молдова
© Sputnik / Miroslav Rotari
У Молдовы семь новых послов в странах-членах ЕС: о ком идет речь

Ион Стэвилэ будет представлять Молдову в Эстонской Республике. А бывший премьер-министр Думитру Брагиш возглавит посольство нашей страны в Китайской Народной Республике.

Президент поздравил обоих дипломатов, пожелал им успехов в работе и подчеркнул особую важность укрепления отношений Молдовы с государствами пребывания послов в торгово-экономической, гуманитарной сфере, в области высоких технологий.

"Убежден, что наши связи с этими государствами при новых послах перейдут на качественно более высокий уровень, невзирая на глобальный пандемический кризис", - сказал Додон.

Думитру Брагиш занимал пост премьер-министра Молдовы в период с 1999 по 2001 годы. Также был послом в России и по совместительству - в Таджикистане с 2015 по 2017 год. 

В правительстве утвердили кандидатуры послов Молдовы в Китае и Эстонии>>>

Ион Стэвилэ занимал должность заместителя министра иностранных дел в период с 2001 по 2004 год, затем - замминистра реинтеграции республики с 2006 по 2009 год. Помимо этого в разные годы он был послом Молдовы в Украине, Узбекистане и Туркменистане. 

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Президент подписал указ о назначении посла Молдовы в Турции
Игорь Додон подписал указ о назначении нового советника - подробности
Члены правительства утвердили ряд отставок и назначений


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Девушки прыгают с моста в пруд в Эдгартауне, штат Массачусетс.
Самые яркие фото недели. 27 июня - 3 июля
Мемориальный комплекс Вечность: что он скрывает.
Мемориальный комплекс "Вечность": что он скрывает
Рост экспорта вин в 2019 г. по сравнению с 2018 г.
Экспорт молдавских вин: цифры и факты

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться