Президент подписал указ о назначении послов Молдовы в Эстонии и Китае

Назначены два новых дипломатических представителя нашей страны в зарубежных государствах. Оба ранее занимали высокие государственные должности и возглавляли дипмиссии Молдовы в разных странах.

КИШИНЕВ, 3 июл - Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон подписал указы о назначении чрезвычайных и полномочных послов нашей страны.

Ион Стэвилэ будет представлять Молдову в Эстонской Республике. А бывший премьер-министр Думитру Брагиш возглавит посольство нашей страны в Китайской Народной Республике.

Президент поздравил обоих дипломатов, пожелал им успехов в работе и подчеркнул особую важность укрепления отношений Молдовы с государствами пребывания послов в торгово-экономической, гуманитарной сфере, в области высоких технологий.

"Убежден, что наши связи с этими государствами при новых послах перейдут на качественно более высокий уровень, невзирая на глобальный пандемический кризис", - сказал Додон.

Думитру Брагиш занимал пост премьер-министра Молдовы в период с 1999 по 2001 годы. Также был послом в России и по совместительству - в Таджикистане с 2015 по 2017 год.

В правительстве утвердили кандидатуры послов Молдовы в Китае и Эстонии>>>

Ион Стэвилэ занимал должность заместителя министра иностранных дел в период с 2001 по 2004 год, затем - замминистра реинтеграции республики с 2006 по 2009 год. Помимо этого в разные годы он был послом Молдовы в Украине, Узбекистане и Туркменистане.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova