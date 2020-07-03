"Прогульщики" из парламента: почему некоторые депутаты объявили бойкот "работе"

КИШИНЕВ, 3 июл – Sputnik. Второй день подряд работа молдавского парламента блокируется – кворум не был обеспечен и в пятницу, 3 июля. На заседании присутствовали лишь депутаты от фракций ПСРМ и ДПМ, то есть 49 из 101. Остальные решили бойкотировать работу законодательного органа. Во многом это связано с тем, что правительство решило взять на себя ответственность за ряд инициатив. Премьер Ион Кику снова не смог представить эти проекты парламентариям. Какова судьба важных поправок, и почему некоторые депутаты объявили бойкот, разбирался обозреватель Sputnik.

"Наши коллеги продолжают бойкотировать заседания парламента. По поводу даты следующего заседания парламента - созовем на следующей недели парламентское бюро и решим", - заявила спикер высшего законодательного органа страны Зинаида Гречаная.

Глава правительства Ион Кику напомнил в пятницу на заседании кабмина, что должен был представить в парламенте инициативу по увеличению зарплаты медперсонала, начиная с 1 сентября, на 30%, а также проекты с поправками в госбюджет, бюджет социального страхования и фонды медстрахования.

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"Эти проекты не были до сих пор представлены в парламенте согласно процедуре премьером. Причина одна - в течение уже двух дней некоторые депутаты бойкотируют эти заседания. Отмечу, что я буду настойчивым. Намерен приходить в парламент столько, сколько потребуется, чтобы эти проекты были утверждены", - сказал Кику.

Третьего не дано

Депутат-социалист Василий Боля считает, что взяв ответственность за ряд социальных проектов правительство хочет понять, пользуется ли оно политической поддержкой в парламенте.

"Начатая процедура взятия ответственности должна чем-то закончится: или вступлением в силу законов, или отставкой правительства. Третьего не дано", - отметил собеседник в комментарии Sputnik.

Он не исключает, что эта ситуация может затянуться, пока в парламенте не будет установлен кворум.

Что думают в PAS и DA?

Вице-спикер парламента, депутат от DA Александр Слусарь в беседе с корреспондентом Sputnik заявил, что фракция просила отозвать из повестки заседаний парламента проекты, за которые правительство взяло ответственность.

"В парламентской республике функциональный парламент должен рассматривать все законопроекты. В исключительных случаях, когда парламент недееспособный, когда парламент на каникулах, тогда понятны моменты. Но зачем эта спешка правительства сейчас? Есть риски, что парламент не проголосует за увлечение зарплат медработникам, или кто-то отказывался обсуждать поправки в бюджет?", - сказал Слусарь.

По его словам, депутаты хотели бы задать вопросы правительству по механизму увеличения зарплат, по поправкам в бюджет, а именно, за счет чего будет покрыт бюджетный дефицит, а также внести свои предложения.

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Такого же мнения придерживается и депутат от PAS Игорь Гросу, который заявил, что подобные вопросы должны обсуждаться на пленарных заседаниях парламента.

Если кворума не будет до конца сессии?

Если депутаты не соберутся до конца весенне-летней сессии, то изменения, которые предлагает правительство, не вступят в силу, считает эксперт в области права Теодор Кырнац.

"В постановлении Конституционного суда четко прописано, если законопроект не представлен в парламенте, это приводит к недействительности попытки правительства взять на себя ответственность", - сказал аналитик в комментарии Sputnik.

Позиция президента

Глава государства Игорь Додон прокомментировал ситуацию в парламенте, высказав свою позицию о том, "кто и почему загоняет страну в политический кризис". По его словам, "все общество становится свидетелем блокирования деятельности законодательного органа в момент, когда правительство хочет реализовать пакет социальных законов, с помощью которых можно будет оказать финансовую помощь нескольким важным категориям граждан".

Как отметил глава государства, рассчитывалось, "чтобы эти деньги дошли до людей уже на следующей неделе, поэтому была выбрана формула взятия правительством ответственности на себя за социальный пакет".

"В то же время, в результате недавних массовых актов коррупции в парламенте, когда олигархические группы Шор-Канду (Плахотнюк) пытаются взять под контроль это учреждение, это также было мерой предосторожности, поскольку был риск того, что, если бы мы пошли в парламент с этими законами, деньги могли бы вообще не дойти до людей или дойти очень поздно", - считает Додон.

Он констатировал формирование "коалиции Санду-Канду-Плаха-Шор", которая блокирует инициативу правительства.

А ведь, согласно ей: зарплаты врачам должны удваиваться поэтапно, выделяются по 700 леев для 660 тысяч пенсионеров, планируется выделить дополнительные 100 миллионов леев для фермеров; еще 50 миллионов для создания инфраструктуры промышленных платформ, которые обеспечат новые рабочие места; плюс еще 20 миллионов для программы Prima Casă ("Первый дом-6"), предназначенной для военных.

"Вот что блокируют олигархические партии и их сообщники в парламенте по совершенно надуманной причине – якобы они хотят, чтобы эти законы обсуждались. Что мы должны обсуждать, дорогие депутаты, если собираемся удвоить зарплаты врачам? Хотим помочь пенсионерам? Собираемся помочь фермерам? Вы все сделали популистские заявления, что якобы хотите, чтобы этим людям помогли, и теперь вы сами блокируете парламент, чтобы деньги не дошли до них", - сказал Додон.

Он подчеркнул, что "вся эта блокировка происходит из-за того, что альянс Санду-Канду-Плаха-Шор не хочет, чтобы деньги реально дошли до людей".

"Они хотят хаоса в стране, потому что это единственный известный им способ проведения политики. Сегодня они вместе образуют Альянс Хаоса", - отметил президент.

По его мнению, с другой стороны, они боятся отставки нынешнего правительства, потому что не смогут взять на себя тяжелую ответственность за управление кризисом.

"Все, чего они хотят, - это чтобы в стране было правительство без парламентского большинства, чтобы они могли блокировать все, что хорошо для народа. И тупик, в который они сейчас загнали парламент, очень четко подтверждает это", - добавил Додон.

Он призвал оппозиционных депутатов "вернуться с небес на землю". "В особенности я обращаюсь к партии "Действие и солидарность" (PAS) и Партии "Достоинство и правда" (DA) с призывом хотя бы на один день покинуть Альянс Хаоса, куда их заманили Плахотнюк и Шор, для того чтобы мы могли обеспечить необходимый кворум для незамедлительного поступления денег к людям", - сказал президент.

По его мнению, важно, чтобы сейчас граждане не страдали из-за грязных политических игр, которые происходят в парламенте – "учреждении, которое, к сожалению, перестало быть представительным после того, как олигархические группы превратили его в очаг коррупции".

"Заверяю граждан, что вместе с правительством мы сделаем все возможное, чтобы устранить эту блокировку, навязанную безответственными политиками от оппозиции, и чтобы деньги как можно скорее дошли до тех, кто в них так нуждается. Хаоса мы не допустим. Действующая власть обеспечит порядок и максимальную социально-экономическую ответственность", - заключил Додон.

Что говорит Конституция Молдовы?

Согласно закону, правительство вправе принять на себя ответственность перед парламентом за программу, заявление общеполитического характера или проект закона. При этом кабмин уходит в отставку, если предложение о выражении недоверия, внесенное в трехдневный срок с момента представления программы, заявления общеполитического характера или проекта закона, принято большинством депутатов. А если правительство в этом случае не отправляют в отставку, то представленный проект закона считается принятым, а программа или заявление общеполитического характера - обязательными для кабмина.

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