Додон о судьбе правительства и роспуске законодательного собрания

Глава государства отметил, что есть два варианта развития событий, которые могут привести к досрочным парламентским выборам. Он также отметил, что действующий состав депутатского корпуса изжил себя.

КИШИНЕВ, 3 июл – Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон заявил, что правительство республики может добровольно уйти в отставку, чтобы довести ситуацию до досрочных парламентских выборов.

По словам главы государства, роспуск депутатского корпуса и последующие выборы могут быть только в случае отставки кабинета министров. Первый вариант – если правительство отправляют в отставку. Для этого необходим 51 голос.

"Второй вариант – принятие политического решения со стороны партий власти вместе с правительством, которые могут выйти и сказать: мы понимаем, что этот парламент уже изжил себя, и единственный путь открыть дорогу к досрочным выборам – кабмин уходит в отставку, и делаем несколько конституционных попыток, чтобы назначить другой, которые ничем не заканчиваются. После этого идет роспуск парламента и досрочные выборы", - сказал Додон в эфире одного из местных телеканалов.

Президент отметил, что не сбрасывает со счетов ни одну из обозначенных версий – ни первую, ни вторую.

"Не исключаю, что правительство после всех игр оппозиции может пойти именно по этому принципу. В этом случае у нас два варианта, когда могут пройти досрочные парламентские выборы. Считаю, что было бы хорошо проводить их одновременно с президентскими. Почему? Чтобы не тратить время два раза", - пояснил глава государства.

Однако как раз по этому вопросу (проведения досрочных парламентских и президентских выборов в один день) должен высказаться Конституционный суд (КС).

"Если КС одобрит, то необходимо, чтобы они были одновременно. Если не одобрит, то, думаю, что надо проводить парламентские выборы сразу после президентских", - сказал глава государства, пояснив, что с учетом местного законодательства это означает февраль 2021 года.

При этом, как считает Додон, ситуация должна быть такая, чтобы у президента после выборов не было других вариантов кроме как подписание указа о роспуске парламента.

"Мы увидим решение КС, которое будет во вторник. КС должен сказать, можно проводить в один день или нет. И после этого примем решение, как правильнее все эти юридические процедуры запустить", - подчеркнул Додон.

Он напомнил, что предлагал парламентским партиям обсудить вопрос досрочных выборов.

"Они боятся. Думают, что я хочу создать с ними коалицию. Не хочу я создавать в этом парламенте никакие коалиции, потому что он изжил себя. Я предложил встретиться, обсудим и примем политическое решение", - сказал глава государства.

Политический расклад: от доверия к парламенту до досрочных выборов>>>

Президент добавил, что ряд депутатов бойкотируют заседания парламента, отказавшись слушать пакет законопроектов, за который правительство взяло ответственность. В понедельник, 6 июля, премьер Ион Кику вновь отправится в парламент. По словам президента, если и это заседание сорвется, то правительству нужно будет решить, что делать дальше.

Очередные президентские выборы в Молдове намечены на 1 ноября.

Как на парламенте сказалась миграция депутатов

Последние выборы в парламент республики прошли 24 февраля 2019 года по смешанной избирательной системе — 50 человек по партийным спискам, 51 — по одномандатным округам. Явка составила 49,22%. Явочного барьера не было.

По их итогам в законодательный орган страны прошли четыре политические силы – социалисты, демократы, блок ACUM (из партий PAS и DA), партия "Шор", а также трое независимых депутатов(от одномандатных округов).

Перебежчики в быту: политический туризм - как "фишка" парламента Молдовы>>>

Однако из-за "политического туризма" расклад сил в законодательном органе страны изменился. За социалистами сейчас 36 кресел. У демократов осталось всего 13. Таким образом, коалиция ПСРМ-ДПМ контролирует 49 мандатов. За законодательные инициативы коалиции голосует и независимый депутат Александр Олейник.

Партия "Действие и солидарность" (Майя Санду) обладает 15 мандатами, а партия "Платформа "Достоинство и правда" (DA) (Андрей Нэстасе) контролирует 11 мандатов. В целом у бывших составляющих блока ACUM 26 депутатов.

С учетом отколовшихся от демократов депутатов, которые объявили о желании присоединиться к другим силам, у Pro Moldova 14 депутатов, у фракции партии "Шор" - 9 законодателей. Кроме того, в парламенте есть один неприсоединившийся депутат — Октавиан Цыку.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova