КС определит судьбу депутатского корпуса текущего созыва

КИШИНЕВ, 5 июл - Sputnik. Конституционный суд рассмотрит во вторник обращения депутата-социалиста Василе Боля и представителя партии "Достоинство и справедливость" (PAS) Серджиу Литвиненко.

Боля обратился в суд еще в июле этого года. Он запросил разъяснить, возможен ли роспуск парламента в последние полгода мандата главы государства и, в следствии этого, проведение досрочных выборов в главный законодательный орган страны одновременно с президентскими.

Литвиненко, в свою очередь, пошел еще дальше и поставил вопрос следующим образом: возможно ли одновременное проведение досрочных президентских и парламентских выборов. По мнению народного избранника, в случае отставки первого лица, конституционное ограничение, которое касается роспуска парламента, прекратит действовать. Литвиненко считает, что именно мандат избранного президента обуславливает соответствующий запрет.

Ранее эксперт в области конституционного права Теодор Кырнац заявил для Sputnik Молдова, что практика КС предусматривает роспуск парламента в последние полгода мандата главы государства.

"Однако в Конституции указано обратное. Раньше это запрет был логичен: нельзя было избрать президента раньше, чем парламент", - рассказал эксперт.

Актуальность вопроса

С недавних пор в молдавском парламенте возобновилась практика так называемого "политического туризма". Если за утверждение правительства Иона Кику в ноябре 2019 года проголосовали 62 депутата - демократы и социалисты, то к настоящему моменту кабинет министров пользуется поддержкой 49 членов этих двух фракций и одного независимого депутата.

В случае, если оппозиция "наберет" в совокупности 51 мандат (то есть "добавит" еще два к имеющимся у нее в совокупности сегодня), тогда она смогут отправить в отставку правительство Кику. В этих обстоятельствах ей предстоит сформировать свой кабинет министров. Но, если попытки назначения провалится, парламент будет подлежать роспуску.

Далее, согласно законодательству, должны состояться досрочные выборы - и не позднее, чем в трехмесячный срок после отставки депутатского корпуса.

Однако разгорающийся политический кризис совпал с годом выборов главы государства, 23 декабря истекает мандат действующего президента Игоря Додона.

Вместе с тем, 23 июня является крайним сроком отправки в отставку депутатского корпуса. Ведь действующее законодательство предусматривает, что "парламент не может быть распущен в последние шесть месяцев до истечения срока полномочий президента".

Таким образом, вместе с политическим кризисом Молдове грозит также кризис институциональный.

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