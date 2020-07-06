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Ион Кику

Кику: парламент дискредитировал себя, выход из ситуации - его роспуск

© Photo : Miroslav Rotari.
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20200706/30831384/chicu-parlament-diskreditiroval-sebya-vykhod-iz-situatsii-ego-rospusk.html

Глава кабинета министров после традиционной встречи с президентом и спикером парламента прокомментировал действия оппозиционных политиков, которые, по словам Кику, блокируют работу правительства и высшего законодательного органа страны.

КИШИНЕВ, 6 июл - Sputnik. Одной из основных тем заседания президента Молдовы Игоря Додона, спикера парламента Зинаиды Гречаной и главы кабинета министров Иона Кику стало обсуждение блокирования работы правительства рядом политиков. Об этом на брифинге в понедельник рассказал молдавский премьер.

"Те партии, которые ограничивают деятельность кабмина, нарушают положения Конституции, мешая правительству выполнять те обязательства, за которые оно взяло на себя ответственность", - заявил Кику.

По словам главы кабмина, согласно статье 106 (п.1) Конституции Молдовы, ни Майя Санду, ни Андриан Канду не могут помешать деятельности правительства.

Владимир Боля.
© Sputnik / Miroslav Rotari
Боля: хотим сначала проанализировать проект закона, который предлагает Кику
По мнению Кику, своими действиями оппозиция блокирует предоставление финансирования от Евросоюза - 100 миллионов евро.

"Очевидно, что нынешний состав парламента полностью дискредитировал себя. Единственный путь – его роспуск. Нам предстоит увидеть, как поведут себя эти политики сегодня после 16.00, когда станет окончательно ясной политическая картина", - уточнил премьер.

В то же время, Кику пообещал, что правительство сделает все возможное для повышения на 30% заработной платы сотрудникам медицинской системы страны.

Также членам нынешнего кабмина предстоит решить вопрос о выделении дополнительных средств пенсионерам, субсидий работникам сельскохозяйственной отрасли страны, пострадавшим от засухи.

Игорь Додон.
© Sputnik / Rodion Proca
Додон о президентских выборах, ситуации в парламенте и диалоге с Санду
Помимо этого, правительство намерено решить вопрос о выделении адресных компенсаций наследникам врачей и медработников, которые погибли при исполнении профессионального долга при борьбе с пандемией COVID-19.

Касаемо ситуации с коронавирусом в республике, Кику заявил о стабилизации эпидемической ситуации, но уточнил при этом, что пока нельзя говорить об окончательной победе над вирусной угрозой в стране, которая, по его словам, "никуда не ушла".

Более ясной ситуация с COVID-19 в Молдове и мерами, предпринимаемыми правительством, станет на нынешней неделе, когда состоится заседание Национальной комиссии по чрезвычайной ситуации в здравоохранении, на котором будет принято решение о том, как действовать после 15 июля.

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Теги:
Ион Кику, заявления, коронавирус, парламент


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