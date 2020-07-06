Кику: парламент дискредитировал себя, выход из ситуации - его роспуск

Глава кабинета министров после традиционной встречи с президентом и спикером парламента прокомментировал действия оппозиционных политиков, которые, по словам Кику, блокируют работу правительства и высшего законодательного органа страны.

КИШИНЕВ, 6 июл - Sputnik. Одной из основных тем заседания президента Молдовы Игоря Додона, спикера парламента Зинаиды Гречаной и главы кабинета министров Иона Кику стало обсуждение блокирования работы правительства рядом политиков. Об этом на брифинге в понедельник рассказал молдавский премьер.

"Те партии, которые ограничивают деятельность кабмина, нарушают положения Конституции, мешая правительству выполнять те обязательства, за которые оно взяло на себя ответственность", - заявил Кику.

По словам главы кабмина, согласно статье 106 (п.1) Конституции Молдовы, ни Майя Санду, ни Андриан Канду не могут помешать деятельности правительства.

По мнению Кику, своими действиями оппозиция блокирует предоставление финансирования от Евросоюза - 100 миллионов евро.

"Очевидно, что нынешний состав парламента полностью дискредитировал себя. Единственный путь – его роспуск. Нам предстоит увидеть, как поведут себя эти политики сегодня после 16.00, когда станет окончательно ясной политическая картина", - уточнил премьер.

В то же время, Кику пообещал, что правительство сделает все возможное для повышения на 30% заработной платы сотрудникам медицинской системы страны.

Также членам нынешнего кабмина предстоит решить вопрос о выделении дополнительных средств пенсионерам, субсидий работникам сельскохозяйственной отрасли страны, пострадавшим от засухи.

Помимо этого, правительство намерено решить вопрос о выделении адресных компенсаций наследникам врачей и медработников, которые погибли при исполнении профессионального долга при борьбе с пандемией COVID-19.

Касаемо ситуации с коронавирусом в республике, Кику заявил о стабилизации эпидемической ситуации, но уточнил при этом, что пока нельзя говорить об окончательной победе над вирусной угрозой в стране, которая, по его словам, "никуда не ушла".

Более ясной ситуация с COVID-19 в Молдове и мерами, предпринимаемыми правительством, станет на нынешней неделе, когда состоится заседание Национальной комиссии по чрезвычайной ситуации в здравоохранении, на котором будет принято решение о том, как действовать после 15 июля.

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