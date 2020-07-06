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Парламент, архивное фото

Третья неудача: из-за отсутствия кворума заседание парламента не состоялось

© Sputnik / Rodion Proca
Политика
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Тема:
Парламент Молдовы сегодня (204)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20200706/30835755/tretya-neudacha-iz-za-otsutstviya-kvoruma-zasedanie-parlamenta-ne-sostoyalos.html

Депутаты фракций PAS, PPDA, группы Pro Moldova и Партии "Шор" в понедельник продолжили бойкотировать заседание высшего законодательного органа страны.

КИШИНЕВ, 3 июл - Sputnik. В понедельник молдавские парламентарии снова не смогли провести пленарное заседание из-за отсутствия необходимого для работы числа депутатов. Из 101 парламентария в зале собрались только 50 при необходимом минимуме в 51.

Отсутствовали на заседании представители фракций Партий "Действие и солидарность" (PAS), "Платформа "Достоинство и правда" (PPDA), "Шор", а также депутаты парламентской группы Pro Moldova, подавший в отставку парламентарий Штефан Гацкан и неприсоединившийся депутат Октавиан Цыку.

Спикер Зинаида Гречаная констатировала отсутствие кворума.

"Кворум отсутствует, мы в третий раз не можем начать заседание. Наши коллеги, которые не явились на заседание, отказываются принимать законы, которых ждет все общество", — подчеркнула Гречаная.

Спикер заявила, что в среду состоится заседание постоянного бюро парламента, где предстоит принять решение относительно дальнейшего порядка работы законодательного органа.

Ранее из-за отсутствия кворума пленарные заседания парламента не удалось провести 2 и 3 июля.

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Тема:
Парламент Молдовы сегодня (204)

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Теги:
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