Третья неудача: из-за отсутствия кворума заседание парламента не состоялось

КИШИНЕВ, 3 июл - Sputnik. В понедельник молдавские парламентарии снова не смогли провести пленарное заседание из-за отсутствия необходимого для работы числа депутатов. Из 101 парламентария в зале собрались только 50 при необходимом минимуме в 51.

Отсутствовали на заседании представители фракций Партий "Действие и солидарность" (PAS), "Платформа "Достоинство и правда" (PPDA), "Шор", а также депутаты парламентской группы Pro Moldova, подавший в отставку парламентарий Штефан Гацкан и неприсоединившийся депутат Октавиан Цыку.

Спикер Зинаида Гречаная констатировала отсутствие кворума.

"Кворум отсутствует, мы в третий раз не можем начать заседание. Наши коллеги, которые не явились на заседание, отказываются принимать законы, которых ждет все общество", — подчеркнула Гречаная.

Спикер заявила, что в среду состоится заседание постоянного бюро парламента, где предстоит принять решение относительно дальнейшего порядка работы законодательного органа.

Ранее из-за отсутствия кворума пленарные заседания парламента не удалось провести 2 и 3 июля.

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