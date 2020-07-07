Депутат объяснил, когда может решиться ситуация с российским кредитом

Получение российского кредита: когда возобновятся переговоры и когда получится достичь какой-либо договоренности по соглашению, на эти вопросы ответил депутат молдавского парламента.

КИШИНЕВ, 7 июл – Sputnik. Переговоры по российскому кредиту могут возобновиться, но решение этого вопроса зависит в первую очередь от уровня ответственности правительства Молдовы. Такое мнение высказал в эфире радио Sputnik Молдова депутат-социалист Николае Паскару.

По его мнению, есть и другие факторы, которые могут повлиять на решение вопроса по кредиту.

"После заявлений президента, переговоры могут возобновиться. Но заниматься этим вопросом должно правительство", - пояснил Паскару.

Отвечая на вопрос, есть ли шанс добиться какого-либо решения по найму, депутат ответил, что такое вряд ли возможно.

"Думаю, что нет никаких шансов договориться о кредите до осени. Эти переговоры требуют времени, а ситуация в молдавской политике очень переменчива", - считает парламентарий.

Президент Молдовы Игорь Додон после визита в Москву 24 июня, заявил, что вскоре власти республики намерены инициировать процедуру возобновления переговоров по получению российского кредита в 200 миллионов евро.

"Мы договорились о возобновлении переговоров по получению кредита в 200 миллионов евро, который будет ориентирован на поддержку национальной экономики – на дороги, инфраструктуру, поддержку бизнеса", - отметил Додон.

Президент пояснил, что эта процедура предполагает участие парламента, парламентских комиссий, а затем подписание декрета президентом об инициировании переговоров, а затем следуют и действия на уровне правительства.

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"Сделаем все возможное, чтобы учесть и возражения, которые были ранее относительно процедуры ратификации и утверждения этого кредитного соглашения", - отметил глава государства.

Скандал с российским кредитом

Ранее правительство Иона Кику достигло договоренности с РФ о получении кредита в 200 миллионов евро под 2% годовых на 10 лет. Однако Конституционный суд республики 7 мая признал неконституционным данное соглашение о займе. Это произошло с подачи депутатов от фракций PAS, DA и группы Pro Moldova.

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Решение Конституционного суда Молдовы признать неконституционным российско-молдавское соглашение о предоставлении Кишиневу кредита является политизированным, заявил ранее замминистра иностранных дел России Андрей Руденко.

"Это решение вызывает недоумение и сожаление. Недоумение – потому, что, во-первых, с просьбой о кредите обратилась молдавская сторона, Россия никому ничего не навязывала. И, во-вторых, переговоры по соглашению велись открыто и транспарентно, начиная с ноября 2019 года. Их ход освещали молдавские СМИ. Почему-то на том этапе никто не ставил вопрос о конституционности переговоров", - отметил Руденко, слова которого приводятся в сообщении МИД РФ.

По итогам встречи с заместителем главы администрации президента России, спецпредставителем главы российского государства по развитию торгово-экономических отношений с РМ Дмитрием Козаком 25 июня в Москве президент Молдовы Игорь Додон сообщил, что Кишинев и Москва возобновят переговоры по предоставлению республике кредита в 200 миллионов евро.

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