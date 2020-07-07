Президентские и досрочные парламентские выборы в один день: что решили в КС

Судьи КС высказались по запросам двоих депутатов молдавского парламента о возможности проведения выборов в один день и в последние шесть месяцев президентского мандата.

КИШИНЕВ, 7 июл – Sputnik. Конституционный суд Молдовы постановил, что роспуск парламента в последние 6 месяцев мандата президента запрещен при любых обстоятельствах.

"КС постановил: частично удовлетворяются запросы, поданные депутатами Василием Болей и Сергеем Литвиненко. Отклоняется запрос о процедуре по организации досрочных парламентских выборов и президентских выборов в один день. Роспуск парламента в последние 6 месяцев мандата президента Молдовы запрещен при любых обстоятельствах", - заявила глава КС Домника Маноле.

По ее словам, также запрещен роспуск парламента в последние полгода мандата главы государства даже в случае, если в этот период президент подает в отставку, и выполнены условия для роспуска законодательного органа.

"Проведение парламентских и президентских выборов, как ординарных, так и досрочных, в этот период запрещено. Проведение двух выборов в тот же период, за исключением парламентских и президентских, ординарных или досрочных, разрешается", - добавила Маноле.

Данное постановление окончательное и не может быть обжаловано. Оно вступает в силу с момента принятия и публикуется в "Официальном мониторе".

Выборы в один день

С вопросом о возможности проведения президентских и досрочных парламентских выборов в один день в Конституционный суд обратился депутат-социалист Василий Боля. Он попросил КС разъяснить, возможен ли роспуск парламента в последние полгода мандата президента и, вследствие этого, одновременное проведение досрочных выборов в главный законодательный орган страны и выборов главы государства.

Аргументируя заявление, социалист отметил, что, в соответствии с практиками Конституционного суда, запрет на роспуск парламента в последние полгода мандата главы государства действует наряду с остальными конституционными положениями в качестве механизма уравновешивания ветвей власти.

Однако при текущей политической конъюнктуре, продолжил Боля, ограничительный механизм может, напротив, сработать в качестве катализатора кризиса. По его словам, отсрочка роспуска парламента в условиях, когда отставка депутатского корпуса является очевидной, лишена всякого смысла.

"Откладывание роспуска парламента, в условиях, когда он больше не вправе формировать кабинет министров, приведет к усугублению институционального кризиса", - считает автор запроса.

Президентские и досрочные парламентские выборы

Второй запрос в КС подал депутат от PAS (партия "Действие и солидарность") Сергей Литвиненко. Народный избранник попросил объяснить, возможно ли одновременное проведение досрочных выборов президента и парламента в последние шесть месяцев мандата главы государства в случае его отставки.

В обращении депутат указал, что при отставке первого должностного лица конституционное ограничение на роспуск парламента перестает действовать. Поскольку мандат, который обуславливает этот запрет, фактически становится исчерпанным. В этих условиях полномочия президента переходят спикеру главного законодательного органа страны.

"Из этого тезиса следует, что с тех пор, как ограничение упраздняется, в случае появления обстоятельств для роспуска парламента, депутатский корпус должен быть отправлен в отставку", - считает Литвиненко.

Более того, народный избранник отмечает, что в этом случае указ о роспуске законодательного органа может подписать спикер, который в этих обстоятельствах выполняет роль главы государства.

В этом смысле Литвиненко просил Конституционный суд разъяснить, возможна ли при таких условиях одновременная организация досрочных выборов президента и парламента, а также какой должна быть последовательность инициирования избирательных процессов, чтобы они могли состояться в один день.

В поддержку своего тезиса народный избранник подчеркнул, что органы публичной власти, наделенные правом утверждать дату выборов, обладают определенным временным периодом, который позволяет согласованное инициирование электоральных процедур.

Закон предусматривает, что в случае президентских выборов день голосования назначается не ранее, чем за 60 дней до его проведения, и в течение 2 месяцев после констатации вакантности должности. А в случае парламентских - дата устанавливается за 60 дней до проведения выборов и не позднее, чем через 3 месяца после роспуска главного законодательного органа страны.

"Это, в принципе, делает возможным с практической точки зрения координацию действий таким образом, чтобы провести выборы в один день", - отмечал автор запроса.

Актуальность запросов

С недавних пор в молдавском парламенте возобновилась практика так называемого политического туризма. Если за утверждение правительства Иона Кику в ноябре 2019 года проголосовали 62 депутата - демократы и социалисты, то к настоящему моменту кабинет министров пользуется поддержкой 50 народных избранников.

Последние выборы в парламент республики прошли 24 февраля 2019 года по смешанной избирательной системе — 50 человек по партийным спискам, 51 — по одномандатным округам. Явка составила 49,22%. Явочного барьера не было.

По их итогам в законодательный орган страны попали четыре политические силы – социалисты, демократы, блок ACUM (из партий PAS и DA), партия "Шор", а также трое независимых депутатов(от одномандатных округов).

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Однако из-за "политического туризма" расклад сил в законодательном органе страны изменился. За социалистами сейчас 36 кресел. У демократов осталось всего 13. Таким образом, коалиция ПСРМ-ДПМ контролирует 49 мандатов. За законодательные инициативы коалиции голосует и независимый депутат Александр Олейник.

Партия "Действие и солидарность" (Майя Санду) обладает 15 мандатами, а партия "Платформа "Достоинство и правда" ("DA", Андрей Нэстасе) контролирует 11 мандатов. В целом у бывших составляющих блока ACUM - 26 депутатов.

С учетом отколовшихся от демократов парламентариев, которые объявили о желании присоединиться к другим силам, у Pro Moldova - 14 депутатов, у фракции партии "Шор" - 9 законодателей. Кроме того, в парламенте есть один неприсоединившийся депутат — Октавиан Цыку.

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