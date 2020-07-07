Президент Молдовы прокомментировал Sputnik решение КС

Глава государства в эксклюзивном комментарии Sputnik заявил, что по-прежнему убежден в том, что нынешний парламент скомпрометировал себя и состоит из многочисленных депутатов-перебежчиков и людей олигархии, поэтому законодательный орган "должен быть перезагружен".

КИШИНЕВ, 7 июл – Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон в эксклюзивном комментарии Sputnik отметил, что если потребуется, досрочные парламентские выборы будут организованы так скоро, насколько это возможно с точки зрения законодательства.

По мнению главы государства, решение Конституционного суда оказалось предсказуемым. Президент отметил, что по-прежнему убежден в том, что "нынешний парламент себя скомпрометировал и состоит из многочисленных депутатов-перебежчиков и людей олигархии, и, как следствие, этот законодательный орган должен быть перезагружен".

"Мы будем опираться на волю народа и, если потребуется, организуем досрочные парламентские выборы так скоро, насколько это возможно с точки зрения законодательства", - заявил Додон.

Во вторник Конституционный суд Молдовы постановил, что роспуск парламента в последние 6 месяцев мандата президента запрещен при любых обстоятельствах.

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