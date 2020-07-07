Додон: парламент должен быть распущен сразу после выборов президента

КИШИНЕВ, 7 июл – Sputnik. Глава республики Игорь Додон высказался в пользу роспуска парламента сразу после президентских выборов. Об этом он заявил во вторник в эфире одного из частных телеканалов.
"Я считаю, что парламент должен быть распущен. Этого, судя по опросам, желают и граждане. Мы должны сделать все возможное, чтобы добиться роспуска парламента сразу после президентских выборов. Парламент нужно обновить", - заявил Додон.
По прогнозам главы республики, это может произойти уже в феврале-марте 2021 года.
"Мы видим, что с конца июня парламента утвердил ни одного решения. Если это продолжится, главный законодательной орган страны будет подлежать роспуску", - отметил Додон.
Глава государства подчеркнул, что правительство не уйдет в отставку по требованию оппозиции. Тем не менее, он допустил возможность отставки, но только ради роспуска парламента.
"Но это будет сделано не по инициативе оппозиции, а вследствие решения высшего руководства страны", - добавил президент
Во вторник Конституционный суд Молдовы постановил, что роспуск парламента в последние 6 месяцев мандата президента запрещен при любых обстоятельствах.
Актуальность вопроса
С недавних пор в молдавском парламенте возобновилась практика так называемого политического туризма. Если за утверждение правительства Иона Кику в ноябре 2019 года проголосовали 62 депутата - демократы и социалисты, то к настоящему моменту кабинет министров пользуется поддержкой 50 народных избранников.
Последние выборы в парламент республики прошли 24 февраля 2019 года по смешанной избирательной системе — 50 человек по партийным спискам, 51 — по одномандатным округам. Явка составила 49,22%. Явочного барьера не было.
По их итогам в законодательный орган страны попали четыре политические силы – социалисты, демократы, блок ACUM (из партий PAS и DA), партия "Шор", а также трое независимых депутатов(от одномандатных округов).
Однако из-за "политического туризма" расклад сил в законодательном органе страны изменился. За социалистами сейчас 36 кресел. У демократов осталось всего 13. Таким образом, коалиция ПСРМ-ДПМ контролирует 49 мандатов. За законодательные инициативы коалиции голосует и независимый депутат Александр Олейник.
Партия "Действие и солидарность" (Майя Санду) обладает 15 мандатами, а партия "Платформа "Достоинство и правда" ("DA", Андрей Нэстасе) контролирует 11 мандатов. В целом у бывших составляющих блока ACUM - 26 депутатов.
С учетом отколовшихся от демократов парламентариев, которые объявили о желании присоединиться к другим силам, у Pro Moldova - 14 депутатов, у фракции партии "Шор" - 9 законодателей. Кроме того, в парламенте есть один неприсоединившийся депутат — Октавиан Цыку.
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