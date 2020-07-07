Додон: парламент должен быть распущен сразу после выборов президента

Глава государства считает, что главный законодательный орган скомпрометировал себя и его следует обновить.

КИШИНЕВ, 7 июл – Sputnik. Глава республики Игорь Додон высказался в пользу роспуска парламента сразу после президентских выборов. Об этом он заявил во вторник в эфире одного из частных телеканалов.

"Я считаю, что парламент должен быть распущен. Этого, судя по опросам, желают и граждане. Мы должны сделать все возможное, чтобы добиться роспуска парламента сразу после президентских выборов. Парламент нужно обновить", - заявил Додон.

По прогнозам главы республики, это может произойти уже в феврале-марте 2021 года.

Тем временем, роспуск парламента возможен только в двух случаях — правительство уходит в отставку, а новое не назначается. Либо когда депутаты прекращают утверждать законы в течение трех месяцев.

"Мы видим, что с конца июня парламента утвердил ни одного решения. Если это продолжится, главный законодательной орган страны будет подлежать роспуску", - отметил Додон.

Глава государства подчеркнул, что правительство не уйдет в отставку по требованию оппозиции. Тем не менее, он допустил возможность отставки, но только ради роспуска парламента.

"Но это будет сделано не по инициативе оппозиции, а вследствие решения высшего руководства страны", - добавил президент

Во вторник Конституционный суд Молдовы постановил, что роспуск парламента в последние 6 месяцев мандата президента запрещен при любых обстоятельствах.

Актуальность вопроса

С недавних пор в молдавском парламенте возобновилась практика так называемого политического туризма. Если за утверждение правительства Иона Кику в ноябре 2019 года проголосовали 62 депутата - демократы и социалисты, то к настоящему моменту кабинет министров пользуется поддержкой 50 народных избранников.

Последние выборы в парламент республики прошли 24 февраля 2019 года по смешанной избирательной системе — 50 человек по партийным спискам, 51 — по одномандатным округам. Явка составила 49,22%. Явочного барьера не было.

По их итогам в законодательный орган страны попали четыре политические силы – социалисты, демократы, блок ACUM (из партий PAS и DA), партия "Шор", а также трое независимых депутатов(от одномандатных округов).

Однако из-за "политического туризма" расклад сил в законодательном органе страны изменился. За социалистами сейчас 36 кресел. У демократов осталось всего 13. Таким образом, коалиция ПСРМ-ДПМ контролирует 49 мандатов. За законодательные инициативы коалиции голосует и независимый депутат Александр Олейник.

Партия "Действие и солидарность" (Майя Санду) обладает 15 мандатами, а партия "Платформа "Достоинство и правда" ("DA", Андрей Нэстасе) контролирует 11 мандатов. В целом у бывших составляющих блока ACUM - 26 депутатов.

С учетом отколовшихся от демократов парламентариев, которые объявили о желании присоединиться к другим силам, у Pro Moldova - 14 депутатов, у фракции партии "Шор" - 9 законодателей. Кроме того, в парламенте есть один неприсоединившийся депутат — Октавиан Цыку.

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