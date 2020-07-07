Хроники политического вторника: решение КС и перспективы досрочных выборов

Молдавский политический класс "переваривает" решение КС, а результаты опросов показывают, что далеко не все политсилы, представленные в законодательном органе, смогут вновь заполучить депутатские мандаты.

КИШИНЕВ, 7 июл – Sputnik. Центральным событием вторника стало решение Конституционного суда, который постановил, что роспуск парламента в последние 6 месяцев мандата президента запрещен при любых обстоятельствах. Как в стране отреагировали на эту позицию инстанции, что думает по этому поводу президент Игорь Додон, и когда можно ожидать проведения досрочных парламентских выборов, читайте в обзоре Sputnik.

Коротко о решении КС

В Конституционный суд ранее обратились два депутата парламента: социалист Василий Боля, который попросил инстанцию объяснить, возможен ли роспуск парламента в последние полгода мандата президента и, вследствие этого, одновременное проведение досрочных выборов в главный законодательный орган страны и выборов главы государства; и представитель PAS Сергей Литвиненко, запросивший суд высказаться, возможно ли одновременное проведение досрочных выборов президента и парламента в последние полгода мандата главы государства в случае его отставки.

В постановлении КС сказано:

на основании статьи 85 Конституции запрещен при любых обстоятельствах роспуск парламента в последние шесть месяцев мандата президента Молдовы;

на основании статей 85 и 90 Конституции запрещен роспуск парламента в последние шесть месяцев мандата президента РМ, в случае, когда в этот период глава государства уходит в отставку, и выполняются условия для роспуска парламента;

на основании статей 61, 78, 85 и 90 Конституции запрещается проведение парламентских и президентских выборов ординарных или досрочных в тот же период;

на основании статей 2 п.1, 38, 61, 78, 85 и 90 Конституции разрешается одновременное проведение двух выборов в тот же период, за исключением парламентских и президентских, ординарных или досрочных.

Позиция президента

Глава государства Игорь Додон в эксклюзивном комментарии для Sputnik отметил, что если потребуется, досрочные парламентские выборы будут организованы так скоро, насколько это возможно с точки зрения законодательства.

По мнению главы государства, решение Конституционного суда оказалось предсказуемым. Президент подчеркнул, что по-прежнему убежден в том, что "нынешний парламент себя скомпрометировал и состоит из многочисленных депутатов-перебежчиков и людей олигархии, и, как следствие, этот законодательный орган должен быть перезагружен".

"Мы будем опираться на волю народа и, если потребуется, организуем досрочные парламентские выборы так скоро, насколько это возможно с точки зрения законодательства", - сказал Додон.

Позднее в эфире одного из частных телеканалов глава государства заявил, что парламент должен быть распущен.

"Этого, судя по опросам, желают и граждане. Мы должны сделать все возможное, чтобы добиться роспуска парламента сразу после президентских выборов", - подчеркнул президент.

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Социалисты: парламент больше не представляет голоса граждан

В Партии социалистов отметили, что приняли к сведению решение Конституционного суда.

"Мы обратились в Конституционный суд, чтобы внести ясность в этот вопрос. Хотели бы сэкономить деньги граждан и провести досрочные парламентские выборы в тот же день, что и президентские выборы, 1 ноября, но мы подчиняемся решению Высокого суда", - отметили в ПСРМ.

Там также подчеркнули, что поддерживают идею президента о том, что в этой ситуации первый указ, подписанный главой государства после осенних президентских выборов, должен касаться роспуска нынешнего скомпрометированного парламента и организации досрочных выборов в законодательный орган.

"Этот парламент погряз во многих скандалах в связи с коррупцией депутатов, поэтому он больше не представляет голоса граждан, отданные в прошлом году. Бойкот пленарных заседаний Альянсом Санду-Канду-Плаха-Шор – еще одна причина для дискредитации. В сложившейся ситуации только граждане должны решать, кто будет представлять их интересы в парламенте", - заключили в ПСРМ.

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Что думают в PAS и DA

Вице-спикер парламента, депутат от фракции DA Александр Слусарь считает, что решение Конституционного суда было предсказуемым.

"Цель проведения досрочных парламентских и президентских выборов была ошибочной и сугубо политической", - отметил Слусарь.

А подававший один из запросов в КС депутат от партии PAS Сергей Литвиненко отметил, что принял к сведению резолютивную часть решения инстанции и ждет мотивационную часть, чтобы разобраться нюансах, которые легли в основу принятого решения.

По его мнению, первый день, когда возможен роспуск парламент, выпадает на 24 декабря.

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Ожидаемое решение КС

Многие политические аналитики утверждают, что решение Конституционного суда было предсказуемым.

"Конечно, оно было ожидаемым, потому что статья 85 п.4 Конституции гласит, что роспуск парламента не проводится в течение последних 6 месяцев мандата президента", - заявил Sputnik экс-глава КС Виктор Пушкаш.

По его словам, досрочные парламентские выборы в стране возможны только после проведения осенью президентских, то есть в январе-марте 2021 года.

"Это решение КС прямо исходит из формулировок, которые существую в Конституции, а не из интерпретаций. С этой точки зрения, думаю, было ожидаемым такое постановление", - сказал в эфире радиостудии Sputnik политический аналитик Константин Олтяну.

Досрочные выборы в парламент – проверка на прочность

По мнению Олтяну, многие говорят о том, что выступают за досрочные парламентские выборы, но не все этого действительно хотят. Тех, кто сможет выстоять проверку этим внеочередным голосованием, как считает аналитик, мало. В качестве примера он привел результаты соцопросов, которые показывают, что в парламент точно попадут две политические силы – Партия социалистов и PAS.

Согласно свежему социологическому исследованию, результаты которого представила во вторник компания IData, ели бы в следующее воскресенье состоялись выборы в парламент, то за ПСРМ проголосовали бы 17,5% респондентов, за PAS – 15,1%, за партию "Шор" – 4,6%, а за платформу DA – 4,1%, а за "Нашу партию" – 2,9%. Стоит отметить, что 26,5% опрошенных не знают, за кого голосовали бы, еще порядка 4% не смогли ответить на поставленный, а 20% отметили, что вообще не принимали бы участие в выборы. В исследовании, которое проводилось с 20 июня по 4 июля, приняли участие 1511 человек.

"Досрочные выборы в парламент исключат Демпартию с активной политической сцены, то есть из законодательного органа. Опросы показывают, что "война" между двумя частями демократов не определит победителя", - считает Олтяну.

По его мнению, результаты социсследований демонстрируют, что расколотым демократам – Демпартии и Pro Moldova, состоящей из перебежчиков, - не удалось убедить респондентов - потенциальный электорат, что им можно доверять. "Думаю, что Демократической партии понадобятся небольшие чудеса, чтобы вернуться на позиции, которые у нее были", - сказал аналитик.

Дальнейшие шаги партий после решения КС

Все политические игроки после решения Конституционного суда сконцентрируют свои силы на президентские выборы, убежден политолог Игорь Волницкий.

"Потому что до этого не было понятно, будут ли и досрочные парламентские. Некоторые рассчитывали, что если у них есть достаточно известный и сильный кандидат на президентских выборах, то он поднимет вверх партию на парламентских. Но сейчас все эти расчеты становятся нулевыми и необходимо концентрироваться на президентских выборах", - сказал Волницкий в комментарии Sputnik.

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Феномен политической миграции в парламенте Молдовы

С недавних пор в молдавском парламенте возобновилась практика так называемого политического туризма. Если за утверждение правительства Иона Кику в ноябре 2019 года проголосовали 62 депутата - демократы и социалисты, то к настоящему моменту кабинет министров пользуется поддержкой 50 народных избранников.

Последние выборы в парламент республики прошли 24 февраля 2019 года по смешанной избирательной системе — 50 человек по партийным спискам, 51 — по одномандатным округам. Явка составила 49,22%. Явочного барьера не было.

По их итогам в законодательный орган страны попали четыре политические силы – социалисты, демократы, блок ACUM (из партий PAS и DA), партия "Шор", а также трое независимых депутатов(от одномандатных округов).

Однако из-за "политического туризма" расклад сил в законодательном органе страны изменился. За социалистами сейчас 36 кресел. У демократов осталось всего 13. Таким образом, коалиция ПСРМ-ДПМ контролирует 49 мандатов. За законодательные инициативы коалиции голосует и независимый депутат Александр Олейник.

Партия "Действие и солидарность" (Майя Санду) обладает 15 мандатами, а партия "Платформа "Достоинство и правда" ("DA", Андрей Нэстасе) контролирует 11 мандатов. В целом у бывших составляющих блока ACUM - 26 депутатов.

С учетом отколовшихся от демократов парламентариев, которые объявили о желании присоединиться к другим силам, у Pro Moldova - 14 депутатов, у фракции партии "Шор" - 9 законодателей. Кроме того, в парламенте есть один неприсоединившийся депутат — Октавиан Цыку.

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