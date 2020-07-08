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Александр Тэнасе

Экс-глава КС Тэнасе высказался о ситуации с отсутствием кворума в парламенте

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20200708/30850911/eks-glava-KS-tenase-vyskazalsya-o-situatsii-s-otsutstviem-kvoruma-v-parlamente.html

В молдавском парламенте уже три заседания подряд нет кворума. Почему сложилась такая ситуация и что это значит для нынешнего правительства, объяснил бывший глава Конституционного суда Молдовы.

КИШИНЕВ, 8 июл – Sputnik. Получится ли у правительства Иона Кику все же добиться вступления в силу проектов, которые кабмин намерен утвердить под свою ответственность. Поделился своим мнением на этот счет бывший глава Конституционного суда Молдовы Александр Тэнасе.

Ион Кику
© Photo : Miroslav Rotari.
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После трех неудачных попыток собрать кворум в парламенте, где премьер Ион Кику должен был представить все эти проекты, некоторые эксперты заговорили о том, что кабмин злоупотребляет своим правом принимать разные инициативы. Другие уверены, что решение КС было необоснованным и оно вместо упрощения ситуации только ее усложнило.

Тэнасе считает, что решение КС в апреле было неправильным и оно заблокировало работу парламента.

"Этот механизм взятия на себя ответственности правительством заблокирован и теперь никто не знает, как выйти из этой ситуации. Оппозиция играет на пробелах, которые были оставлены КС . И то решение открыло возможность для различных манипуляций и интерпретаций. Будет лучше, если в КС найдут смелость признать ошибку и пересмотреть  решение, но не думаю, что такое случится", - сказал Тэнасе.

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По его словам, в нормальных условиях вся эта процедура с принятием тех социальных проектов должна была бы пройти за три дня.

"Эта процедура стала чисто политической. Правительство Кику приняло решение, чтобы проверить, имеет ли оно еще политическую поддержку. По-хорошему, у парламента есть две опции – выдвинуть вотум недоверия и отправить кабмин в отставку . Или же, чтобы заявленные проекты вступили в силу", - добавил Тэнасе.

Также он полагает, что подобный механизм не является выгодным ни для одного правительства.

Парламент, архивное фото
© Sputnik / Rodion Proca
Третья неудача: из-за отсутствия кворума заседание парламента не состоялось

"Отсутствие кворума означает нехватку голосов для выдвижения вотума недоверия. Если им хватает голосов, то они приходят, а если нет – то значит предлагаемые законы приняты. Вот логика этого института", - объяснил собеседник.

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Тем не менее, некоторые специалисты поддерживают решение КС, которое призывает правительство не злоупотреблять этой возможностью. Они считают, что, если правительство будет брать на себя ответственность по законопроекту на свое усмотрение в любое время и при любых условиях, - это будет эквивалентно преобразованию исполнительной власти в законодательный государственный орган, конкурирующий с парламентом.

На этой неделе парламентарии вновь попробуют провести заседание. Премьер Ион Кику в свою очередь заявил, что готов приходить на заседания парламента для представления проектов столько, сколько потребуется.

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