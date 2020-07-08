Экс-глава КС Тэнасе высказался о ситуации с отсутствием кворума в парламенте

В молдавском парламенте уже три заседания подряд нет кворума. Почему сложилась такая ситуация и что это значит для нынешнего правительства, объяснил бывший глава Конституционного суда Молдовы.

КИШИНЕВ, 8 июл – Sputnik. Получится ли у правительства Иона Кику все же добиться вступления в силу проектов, которые кабмин намерен утвердить под свою ответственность. Поделился своим мнением на этот счет бывший глава Конституционного суда Молдовы Александр Тэнасе.

После трех неудачных попыток собрать кворум в парламенте, где премьер Ион Кику должен был представить все эти проекты, некоторые эксперты заговорили о том, что кабмин злоупотребляет своим правом принимать разные инициативы. Другие уверены, что решение КС было необоснованным и оно вместо упрощения ситуации только ее усложнило.

Тэнасе считает, что решение КС в апреле было неправильным и оно заблокировало работу парламента.

"Этот механизм взятия на себя ответственности правительством заблокирован и теперь никто не знает, как выйти из этой ситуации. Оппозиция играет на пробелах, которые были оставлены КС . И то решение открыло возможность для различных манипуляций и интерпретаций. Будет лучше, если в КС найдут смелость признать ошибку и пересмотреть решение, но не думаю, что такое случится", - сказал Тэнасе.

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По его словам, в нормальных условиях вся эта процедура с принятием тех социальных проектов должна была бы пройти за три дня.

"Эта процедура стала чисто политической. Правительство Кику приняло решение, чтобы проверить, имеет ли оно еще политическую поддержку. По-хорошему, у парламента есть две опции – выдвинуть вотум недоверия и отправить кабмин в отставку . Или же, чтобы заявленные проекты вступили в силу", - добавил Тэнасе.

Также он полагает, что подобный механизм не является выгодным ни для одного правительства.

"Отсутствие кворума означает нехватку голосов для выдвижения вотума недоверия. Если им хватает голосов, то они приходят, а если нет – то значит предлагаемые законы приняты. Вот логика этого института", - объяснил собеседник.

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Тем не менее, некоторые специалисты поддерживают решение КС, которое призывает правительство не злоупотреблять этой возможностью. Они считают, что, если правительство будет брать на себя ответственность по законопроекту на свое усмотрение в любое время и при любых условиях, - это будет эквивалентно преобразованию исполнительной власти в законодательный государственный орган, конкурирующий с парламентом.

На этой неделе парламентарии вновь попробуют провести заседание. Премьер Ион Кику в свою очередь заявил, что готов приходить на заседания парламента для представления проектов столько, сколько потребуется.

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