Молдавский премьер собирается в четверг в парламент: что заявил Кику

Главе правительства трижды не удавалось представить депутатам проекты, за которые кабмин взял ответственность. Попытка №4 выпадает на четверг.

КИШИНЕВ, 8 июл – Sputnik. Молдавский премьер Ион Кику сообщил, что намерен и в четверг отправиться в парламент, чтобы представить пакет законопроектов, за которые правительство взяло ответственность.

До этого главе кабинета министров трижды не удавалось выступить с этими инициативами перед депутатами, так как сразу нескольких фракций блокировали заседания законодательного органа – кворум не был обеспечен.

Кику обратился к лидеру PAS Майе Санду, отметив, что если у политформирования есть реалистичные предложения для новой корректировки бюджета (после того, как проекты срочного характера, за которые правительство взяло ответственность, вступят в силу), то он готов обсудить их и выступить с дополнительными поправками.

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"Завтра в 10.00 я снова буду в парламенте. Рассчитываю на ответственность Майи Санду", - отмечено на странице Кику в Facebook.

Глава правительства должен представить в парламенте инициативу по увеличению зарплаты медперсонала, начиная с 1 сентября, на 30%, а также проекты с поправками в госбюджет, бюджет социального страхования и фонды медстрахования.

Фракционный бойкот

Депутаты фракций PAS, DA, партии "Шор" и Pro Moldova бойкотировали заседания высшего законодательного органа страны трижды – в четверг, пятницу и понедельник. В зале находились лишь парламентарии от фракций социалистов и демократов.

Что говорит Конституция Молдовы?

Согласно закону, правительство вправе принять на себя ответственность перед парламентом за программу, заявление общеполитического характера или проект закона. При этом кабмин уходит в отставку, если предложение о выражении недоверия, внесенное в трехдневный срок с момента представления программы, заявления общеполитического характера или проекта закона, принято большинством депутатов. А если правительство в этом случае не отправляют в отставку, то представленный проект закона считается принятым, а программа или заявление общеполитического характера - обязательными для кабмина.

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