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Здание Конституционного суда Молдавии.

Юридическая неопределенность: подлежат ли обжалованию решения КС

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20200708/30864664/iuridiceskaya-neopredelennost-podlezhat-li-osporivaniyu-resheniya-ks.html

Главному органу конституционной юрисдикции предстоит разъяснить механизм обжалования своих решений, если таковой вообще возможен.

КИШИНЕВ, 8 июл – Sputnik. Конституционный суд в четверг даст ответ на запрос оппозиционного депутата Серджиу Литвиненко о порядке оспаривания вердиктов КС.

"Решение касается окончательного характера постановлений Конституционного суда при осуществлении им своих полномочий и, в частности, возможности оспаривания решения пленума о назначении или отстранении председателя в суде общей юрисдикции", - сообщили в КС.

Ранее с заявлением в Конституционный суд обратился оппозиционный депутат Среджиу Литвиненко. Он запросил разъяснить, подлежат ли обжалованию решения КС в принципе и в судах общей юрисдикции, в частности.

Владимир Цуркан был отправлен в отставку в апреле в день ратификации соглашения с РФ о займе в 200 миллионов евро. Тогда за несколько часов до заседания парламента оппозиция подала запрос о неконституционности договора.

Экс-председатель Конституционного суда Владимир Цуркан.
© Sputnik / Miroslav Rotari
Претензии Цуркана к КС частично отклонены: решение подлежит обжалованию в АП

Вечером того же дня буквально за несколько часов в Конституционном суде сменилось руководство – председателя Владимира Цуркана сменила Домника Маноле. Затем КС приостановил действие закона о ратификации документа.

Впоследствии Цуркан пытался оспорить решение о своей отставке в рамках пленума КС. Тогда судья утверждал, что действующее законодательство не предусматривает четкого механизма отстранения от должности председателя суда.

Вместе с тем, в запросе он указал, что Конституционный суд помимо основной своей деятельности, осуществляет еще и административную. Следственно, последняя подпадает под сферу влияния Административного кодекса, а значит может быть оспорена в судебном порядке. Пленум, однако, запрос отклонил. 

Затем Цуркан обратился с иском в кишиневский суд, в котором запросил, в частности, приостановить решение КС о своей отставке. Инстанция ему отказала, хоть и признала иск допустимым.

Следует отметить, что действующее законодательство предусматривает порядок пересмотра постановлений и заключений КС. Но, только по инициативе пленума и путем принятия решения большинством голосов судей.

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