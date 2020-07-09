Додон обратился к депутатам "с последним призывом"

Президент Молдовы Игорь Додон обратился к депутатам, призвав их обеспечить кворум в парламенте, чтобы заслушать инициативы правительства.

КИШИНЕВ, 9 июл - Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон настоятельно попросил депутатов от оппозиции прийти на заседание парламента и рассмотреть проекты правительства, направленные на поддержку граждан.

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Глава республики отметил, что руководство страны готово рассмотреть реалистичные и конструктивные предложения оппозиции, но прежде ей следует показать, что она действительно трудится для народа.

"Я решил обратиться к депутатам с последним призывом – продемонстрируйте, что вас волнуют интересы народа. В частности, обращаюсь к лидерам партий "Платформа "Достоинство и правда" и "Действие и солидарность" Андрею Нэстасе и Майе Санду – вы сейчас идете по повестке олигархов, покажите свой характер. Если у вас есть предложения, то через неделю правительство представит новый проект пересмотра бюджета, но не надо блокировать помощь для граждан", - заявил Додон.

Если кворума не будет

Додон подчеркнул, что если в парламенте опять не наберется нужное количество депутатов, то он сделает все возможное, чтобы граждане получили обещанную финансовую помощь.

"Примем с главой правительства некоторые решения, чтобы быть рядом с гражданами. На следующей неделе правительство готово прийти с пересмотренным бюджетом. Если у вас есть предложения, приходите, обсудим", - заключил Додон.

Он также выразил сожаление, что перед гражданами теперь такая картина в парламенте – "учреждении, которое практически утратило политическую репрезентативность, после того как многие депутаты продались".

За последнюю неделю заседания парламента трижды были сорваны из-за отсутствия кворума. На заседания приходят только 50 депутатов. Для наличия кворума необходим 51 парламентарий из 101.

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