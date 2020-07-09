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Ион Кику

Страницы Кику на Facebook больше нет, а его советник Драганча - уволился

© Photo : Guvernul Republicii Moldova
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20200709/30870287/stranitsa-chicu-na-facebook-sterta-a-ego-sovetnik-dragancha-podal-v-otstavku.html

В четверг утром официальная страница премьер-министра Молдовы в Facebook оказалась недоступна. Остался лишь его личный аккаунт в соцсети.

КИШИНЕВ, 9 июл – Sputnik. Пока неясно, стерта ли страница премьера или это техническая ошибка, но на Facebook она не открывается. 

Это подтвердила для Sputnik Молдова консультант пресс-службы правительства Аура Ревенку. Однако она не смогла объяснить причину. 

"Обращались и мы этим утром по поводу того, что страницы больше нет. Пока не знаем причины и нет ни одного официального заявления по этой теме", - пояснила Ревенку. 

Она обещала предоставить подробности случившегося, когда они появятся. 

Ион Кику
© Photo : Miroslav Rotari.
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В то же время источники из правительства подтвердили для Sputnik Молдова, что советник по связям с общественностью премьера Иона Кику Виталий Драганча покинул свой пост. 

Сам Драганча ответил корреспонденту Sputnik, что "лучший источник для подтверждения этой информации -  Monitorul Oficial" и призвал "иметь терпение и дождаться завтрашнего дня".

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Отвечая на вопрос о пропаже страницы главы кабмина, Драганча сказал, что "не в курсе". 

Напомним, правительство утвердило ряд социальных проектов под свою ответственность. Ион Кику смог представить эти инициативы перед депутатами лишь с четвертой попытки в четверг на заседании парламента. Ранее оппозиционные партии байкотировали работу органа законодательной власти.

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