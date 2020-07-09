Страница Иона Кику в Facebook уже доступна

КИШИНЕВ, 9 июл - Sputnik. Официальная страница молдавского премьера Иона Кику в Facebook уже доступна. Ранее ее не получалось найти в социальной сети, в поиске страницу не отображало.
На вопрос корреспондента Sputnik, что же было со страницей премьера, консультант пресс-службы правительства Аура Ревенку не смогла ответить.
"Мы тоже заметили, что она уже появилась. Но в чем была причина ее отсутствия, мы пока не знаем", - заявила Ревенку.
Кику: парламент дискредитировал себя, выход из ситуации - его роспуск>>>
В то же время стало известно, что советник по связям с общественностью премьера Иона Кику Виталий Драганча покинул свой пост.
Отвечая на вопрос о пропаже страницы главы кабмина, Драганча сказал, что "не в курсе".
Напомним, правительство утвердило ряд социальных проектов под свою ответственность.
Ион Кику смог представить эти инициативы перед депутатами лишь с четвертой попытки в четверг на заседании парламента. Ранее оппозиционные партии байкотировали работу органа законодательной власти.
Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>