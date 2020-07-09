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Ион Кику

Страница Иона Кику в Facebook уже доступна

© Photo : Guvernul Republicii Moldova
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20200709/30871264/stranitsa-iona-chicu-v-facebook-uzhe-dostupna.html

В социальной сети Facebook в четверг утром пропала официальная страница молдавского премьера. Однако спустя некоторое время она вновь стала доступна.

КИШИНЕВ, 9 июл - Sputnik. Официальная страница молдавского премьера Иона Кику в Facebook уже доступна. Ранее ее не получалось найти в социальной сети, в поиске страницу не отображало. 

На вопрос корреспондента Sputnik, что же было со страницей премьера, консультант пресс-службы правительства Аура Ревенку не смогла ответить.

"Мы тоже заметили, что она уже появилась. Но в чем была причина ее отсутствия, мы пока не знаем", - заявила Ревенку.

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В то же время стало известно, что советник по связям с общественностью премьера Иона Кику Виталий Драганча покинул свой пост. 

Ион Кику
© Photo : Guvernul Republicii Moldova
Страницы Кику на Facebook больше нет, а его советник Драганча - уволился

Отвечая на вопрос о пропаже страницы главы кабмина, Драганча сказал, что "не в курсе". 

Напомним, правительство утвердило ряд социальных проектов под свою ответственность.

Ион Кику смог представить эти инициативы перед депутатами лишь с четвертой попытки в четверг на заседании парламента. Ранее оппозиционные партии байкотировали работу органа законодательной власти.

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