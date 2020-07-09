История со Штефаном Гацканом: что заявили в парламенте Молдовы

КИШИНЕВ, 9 июл – Sputnik. Штефан Гацкан запросил отозвать свое заявление об отставке с поста депутата молдавского парламента, которое он подал 1 июля. Об этом заявил глава юридической комиссии Василий Боля на заседании законодательного органа в четверг.

"Сегодня в адрес юридической комиссии поступил запрос господина Гацкана, согласно которому он объявил, что отзывает заявление об отставке от 1 июля 2020-го, аргументируя статьей 78 п.2 Административного кодекса (Завершение административного производства - ред.)", - отметил Боля.

Согласно закону, "участник, инициировавший административное производство, может отозвать первоначальную петицию до завершения производства. Ввиду отказа от него производство объявляется завершенным, кроме случая, когда существует обязанность его продолжения по собственной инициативе, о чем информируются остальные участники".

Боля пояснил, что так как Гацкан - автор проекта №261 от 1 июля 2020 и, учитывая запрос об аннулировании заявления об отставке, эта инициатива была отозвана из законодательной процедуры.

История с Гацканом

Заявление депутата Штефана Гацкана, избранного в парламенте от Партии социалистов в рамках выборов в одномандатном округе в Хынчештах, о выходе из состава фракции ПСРМ и намерении присоединиться к Pro Moldova появилось в его профиле в Facebook 30 июня. Бывшие коллеги осудили этот шаг парламентария и обратились к нему с просьбой сдать депутатский мандат. В среду, 1 июля, председатель фракции социалистов Корнелиу Фуркулицэ сообщил, что Гацкан подал заявление о сдаче мандата.

Социалисты также объявили о том, что заявление о выходе из фракции и присоединении к Pro Moldova в секретариат парламента подавал не Гацкан лично. Депутаты из Pro Moldova сообщили, что незадолго до появления этого заявления Гацкан обратился в Генпрокуратуру с тем, что социалисты якобы принуждали его сдать мандат.

Позже депутаты от Pro Moldova и их сторонники организовали пикет у здания администрации президента. Лидер Pro Moldova Андриан Канду заявил, что Гацкана якобы задержали. Государственная служба защиты и охраны была вынуждена обратиться за помощью к полиции для обеспечения общественного порядка.

Однако в то же время на странице Гацкана в Facebook появилось видео с его участием, в котором он сообщил, что с ним все в порядке, и он находится вместе с семьей. В Генеральном инспекторате полиции, между тем, прокомментировали инцидент у здания администрации президента.

"Действия полиции осуществлялись в строгом соответствии с Законом 320/2012 о деятельности полиции и статусе сотрудника правоохранительных органов, восстановив доступ на территорию учреждения в соответствии с принципом пропорциональности, в строгом соответствии со статьей 5 Закона 218 о применении физической силы, спецсредств и огнестрельного оружия", - подчеркнули в Генинспекторате полиции.

В правоохранительной структуре также напомнили, что все граждане равны перед законом и обязаны соблюдать законодательство Молдовы независимо от их статуса.

"Закон 39 о статусе депутата в парламенте не наделяет законодателей полномочиями в таких ситуациях. Люди, которые не согласны с действиями полиции, могут оспаривать их, не сопротивляясь и не применяя физическую силу", - добавили в Инспекторате.

В четверг, 9 июля, на странице Гацкана появилось, что он возвращается в парламент.

"Когда настанет момент уйти, сложу мандат. Но пока страна нуждается в сильном и эффективном правительстве. И я, как депутат фракции Партии социалистов, предоставлю свою поддержку", - сказано в заявлении.

Расклад сил в парламенте

После заявления Штефана Гацкана об отказе покидать парламент расклад сил в законодательном органе снова выглядит также, как до всей этой истории "с его уходом".

За социалистами - 37 кресел. У демократов - 13. Таким образом, коалиция ПСРМ-ДПМ контролирует 49 мандатов. За законодательные инициативы коалиции голосует и независимый депутат Александр Олейник.

Партия "Действие и солидарность" (Майя Санду) обладает 15 мандатами, а партия "Платформа "Достоинство и правда" (Андрей Нэстасе) контролирует 11 мандатов. В целом у бывших составляющих блока ACUM 26 депутатов.

С учетом отколовшихся от демократов депутатов, которые объявили о желании присоединиться к другим силам, у Pro Moldova остались 14 депутатов, у фракции партии "Шор" - 9 законодателей. Кроме того, в парламенте есть один неприсоединившийся депутат — Октавиан Цыку.

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