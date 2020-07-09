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Конституционный суд Молдовы.

Эксперт: решение Конституционного суда – верное, но оно на руку оппозиции

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
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Тема:
Парламент Молдовы сегодня (208)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20200709/30875240/midrigan-reshenie-ks--vernoe-no-ono-na-ruku-oppozitsii.html

Политолог и юрист Павел Мидриган считает, что с юридической точки зрения решение КС, которое запретило проведение парламентских и президентских выборов в один день, – было правильным. И оно будет на руку оппозиции.

КИШИНЕВ, 9 июл – Sputnik. Конституционный суд постановил, что парламентские выборы (обычные или досрочные) не могут проходить в один день с президентскими выборами.

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На чем основано это решение, ведь в Конституции страны нет ни одной статьи на этот счет?

Однако все мы знаем, что КС только толкует Основной закон, но не создает сам законы вместо парламента.

Нюансы этого решения объяснил для Sputnik Молдова политолог и юрист Павел Мидриган.

"Это так, нет статьи. Но это исключительный случай. Подобный запрос уже был однажды в КС в 2000 году. Тогда спрашивалось, могут ли проходить в один день парламентские и местные выборы. Тогда судьи также дали отрицательный ответ", - заявил Мидриган.

По его словам, на этот раз инстанция не стала напоминать, что уже высказывалась по такому вопросу, но в целом постановление правильное, оно не нарушает ничьи права.

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Как считает собеседник, последним решением КС показал свою последовательность, а также то, что не имеет никаких мотивов менять предыдущее пояснение схожего случая.  

Но здесь возникает вопрос, не вмешивается ли Суд в компетенцию парламента, не превышает ли свои полномочия?

Отвечая на этот вопрос, Мидриган сослался на статью 135 Конституции, где предусмотрено, что КС только толкует Конституцию, но парламентские и президентские выборы все же регламентированы конституционными нормами.

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"Другая компетенция КС – если возникает какой-то правовой вакуум или двусмысленность, то Суд дает решение проблемы. До недавнего времени эта инстанция формировала новые конституционные нормы, что незаконно. Но это не случай решения, принятого во вторник", - пояснил Мидриган.

В отличие от ПСРМ, оппозиционные партии не готовы к выборам

Как считает собеседник, некоторые политические партии хотят показать свое недовольство решением инстанции.

Павел Мидриган
© Sputnik / Miroslav Rotari
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"Но это все не так, потому что в действительности эти политические формирования не готовы к выборам. К примеру, Pro Moldova сейчас имеет одну только печать. Другие также не подготовлены. ПСРМ более организована", - объяснил политолог.

Мидриган полагает, что проведение парламентских и президентских выборов в один день может быть выгодно нынешнему президенту Игорю Додону.

Он отметил, что парламент уже потерял доверие и досрочные выборы необходимы, но пройти они должны отдельно от президентских.

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Тема:
Парламент Молдовы сегодня (208)

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