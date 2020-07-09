Политический расклад: смогут ли отправить в отставку правительство Кику

Чистый четверг на молдавском политическом Олимпе: бойкот заседаний парламента закончился, правительство смогло представить проекты, за которое взяло ответственность, что дальше – читайте в обзоре Sputnik.

КИШИНЕВ, 9 июл – Sputnik. Молдавскому премьеру Иону Кику с четвертой попытки удалось представить депутатам проекты, за которые правительство взяло ответственность. Произошло это все в четверг – четвертый день недели. Такая вот магия чисел. Как это было, какие сюрпризы поджидают на политическом Олимпе республики, а также - возможна ли отставка кабмина, читайте в обзоре Sputnik.

Кворум обеспечен

За последнюю неделю заседания высшего законодательного органа страны трижды срывались из-за отсутствия необходимого числа законодателей - на работу приходили только 50 депутатов из 101-го.

В четверг утром президент Игорь Додон настоятельно попросил оппозицию не бойкотировать деятельность парламента и рассмотреть проекты кабмина, направленные на поддержку граждан. При этом глава государства отметил, что если у законотворцев есть конкретные предложения, то "через неделю правительство представит новый проект пересмотра бюджета".

В итоге в 9 июля кворум был обеспечен. В момент представления Кику проектов, за которые кабмин взял ответственность, в зале находился 51 парламентарий – социалисты, демократы и один независимый депутат. А фракции PAS, DA, партии "Шор" и Pro Moldova покинули свои кресла, правда потом они все-таки вернулись к работе для обсуждения других проектов, включенных в повестку дня.

За что правительство взяло ответственность

Документы, которые представил Кику, предполагают повышение заработной платы сотрудникам медицинских учреждений с 1 сентября на 30%, с начала следующего года - еще на столько же, а на второе полугодие 2021 года - еще на 40%.

Правительство решило выделить всем пенсионерам страны, чей месячный доход не превышает 3 тысяч леев, по 700 леев в качестве единовременного пособия.

Кабмин взял ответственность и за поддержку сельского хозяйства республики - в нынешнем году аграриям направят 100 миллионов леев в виде субсидий. Одна из причин такого решения правительства - сложные погодные условия, от которых пострадал ряд сельскохозяйственных культур.

Кику также озвучил инициативу о выделении 20 миллионов леев на приобретение жилья для сотрудников силовых структур, еще 50 миллионов леев - на поддержку малого и среднего предпринимательства.

Проекты, за которые взяло на себя ответственность правительство страны, вступят в силу при условии, что в течение 3 суток не будет выдвинут вотум недоверия нынешнему составу кабмина.

А реальна ли такая перспектива

Вице-спикер парламента, депутат от фракции DA Александр Слусарь заявил, что его политформирование не намерено в течение 72 часов выражать вотум недоверия по социальным вопросам, за которые кабмин взял ответственность.

"Но на следующей неделе после того, как проведем политическое бюро платформы DA, проконсультируемся с членами партии в регионах, скорее всего, мы подпишем вотум недоверия и предложим его, в первую очередь, коллегам из PAS. Скорее всего, дискуссии состоятся в понедельник", - отметил Слусарь.

Лидер PAS Майя Санду в эфире одного из частных телеканалов заявила, что позиция партии в этом смысле не изменилась – они хотят отправить в отставку правительство Кику, но в то же время для этого должно быть достаточное число голосов.

Она напомнила, что в четверг в парламенте обсуждался простой вотум недоверия по ситуации в системе здравоохранения, и голосов за его выражение не хватило.

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"Если мы подпишем вотум недоверия, то это еще ничего не значит. Нужны голоса. Без них мы не сможем отправить в отставку правительство. Каков смысл подписывать вотум, у которого нет шансов пройти?", - сказала Санду.

Экс-демократ, лидер Pro Moldova Андриан Канду отметил, что парламентская группа подумает, будут ли они выдвигать вотум недоверия в течение 72 часов с момента принятия правительством ответственности за ряд законопроектов.

"Скорее всего, нет, потому что там есть и социальные меры… Но мы оставляем за собой право выдвинуть другой вотум недоверия, не связанный с взятием ответственности правительством", - сказал Канду.

Каковы шансы отправить кабмин Кику в отставку?

Политический аналитик Анатол Цэрану в комментарии Sputnik заявил, что DA хотят поставить своих коллег по бывшему блоку ACUM – партию PAS - в ситуацию, когда придется выбирать - голосовать или нет за отставку правительства Иона Кику.

"Если проголосуют, то им придется "присоединиться" к партии Андриана Канду и партии "Шор". Для них (PAS) будет довольно затруднительная ситуация, и им придется искать выход", - сказал Цэрану.

По его словам, если PAS не поддержат вотум недоверия, то получается, что работа правительства Кику продолжится, а если поддержат вотум, то придется объясняться, почему они это сделали вместе с группами Канду и Шора.

"Нужно проанализировать все риски и последствия холодным умом", - считает Цэрану.

Социолог Ион Жигэу в комментарии Sputnik отметил, что вотум недоверия кабинету министров Иона Кику точно выдвинут.

"Но взятие ответственности только, чтобы отправить в отставку правительство, - большой риск", - пояснил собеседник.

Как считает аналитик, шансы на то, что правительство Кику отправят в отставку, 50/50. "Но в Молдове все возможно. И может быть любой сценарий – как хороший, так и плохой", - заключил Жигэу.

Расклад сил в парламенте

На данный момент за социалистами 37 мандатов. У демократов - 13. Таким образом, коалиция ПСРМ-ДПМ имеет 50 голосовов. Законодательные инициативы коалиции поддерживает и независимый депутат Александр Олейник.

Партия "Действие и солидарность" (Майя Санду) обладает 15 мандатами, а партия "Платформа "Достоинство и правда" (Андрей Нэстасе) их 11. В целом у бывших составляющих блока ACUM 26 голосов.

С учетом депутатов, отколовшихся от демократов и объявивших о присоединении к другим силам, у Pro Moldova сейчас 14 мандатов, у фракции партии "Шор" - 9. Кроме того, в парламенте есть один неприсоединившийся депутат — Октавиан Цыку.

© Sputnik / Moldova "Политический туризм" в парламенте Молдовы: кто из депутатов и куда ушел.

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