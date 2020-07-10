Додон - о ситуации в парламенте, судьбе кабмина Кику и диалоге с Майей Санду

КИШИНЕВ, 10 июл – Sputnik. Существует большая вероятность, что действующий кабмин под руководством Иона Кику продолжит работать вплоть до досрочных парламентских выборов, если четыре партии – ПСРМ, ДПМ, PAS и DA сядут за стол переговоров. Об этом заявил президент Молдовы Игорь Додон в пятницу в рамках передачи "Президент отвечает".

Ситуация в парламенте

Додон отметил, что на данный момент в законодательном органе есть парламентское большинство (50+1 мандат). Это доказывает прошедший четверг – когда премьеру с четвертой попытки удалось представить депутатам проекты, за которые кабмин взял ответственность.

"Есть и оппозиционные партии, которые пробуют создать коалицию. Что будет дальше? В первую очередь – этот парламент уже не соответствует результатам голосования февраля 2019 года. Он должен быть распущен и организованы досрочные парламентские выборы. Но Конституционный суд очень четко сказал, что это невозможно в этом году, а только после президентских выборов", - заявил Додон.

Эксперт: отставка правительства возможна, но не в ближайшее время>>>

По его мнению, нынешний состав парламента сохранится еще на 8-9 месяцев, то есть до возможных досрочных выборов.

Судьба правительства

Президент обратил внимание, что теперь вопрос в том, кто останется руководить правительством до досрочных парламентских выборов - нынешний премьер или новый?

"Если идем на досрочные выборы, то как распускать парламент? Чтобы распустить парламент в нынешних условиях, единственный законный путь – отставка правительства – или добровольная, или голосами 51 депутата", - отметил Додон.

По словам главы государства, оппозиция очень надеялась, что из-за блокировки работы парламента в течение нескольких дней, премьер Кику подаст в отставку добровольно.

"Еще раз подчеркиваю, что господин Кику подаст в отставку только тогда, когда мы все договоримся, что идем на роспуск парламента - это как мера для организации досрочных выборов, для запуска этого процесса. Когда посчитаем, что нужно запускать этот процесс, тогда пойдем на этот шаг. Но до этого правительство должно работать эффективно, а не быть кабмином в статусе исполняющего обязанности. Когда это произойдет – осенью или после президентских выборов? Мы еще решим", - сказал Додон.

По его словам, даже если правительство Кику уйдет в отставку, то премьер будет исполнять обязанности до назначения нового кабмина, то есть до парламентских выборов в феврале – марте 2021-го.

Если правительство Кику сохранится, то, как подчеркнул президент, оно выступит и с другими социальными проектами для поддержки населения.

Как может измениться структура правительства?

На данном этапе, как отметил Додон, он не видит ни одной формулы по смене правительства без коалиции в расширенном формате при участии социалистов, партий блока ACUM и Демпартии. В такой форме, считает президент, это возможно. Он напомнил, что уже озвучивал подобное предложение руководителям экс-блока ACUM главе PAS Майе Санду и лидеру DA Андрею Нэстасе. Однако они ответили категорическим отказом.

"Это даже не коалиция, а дискуссии в широком формате – что мы договариваемся о досрочных парламентских выборах, к примеру, в марте, для обеспечения корректных президентских и парламентских выборов делаем первое, второе третье, а для изменений в правительстве – садимся и обсуждаем и так далее. Это конструктивный и взвешенный подход. Но, видимо, вы к таким дискуссиям не готовы", - сказал Додон.

При этом он подчеркнул, что диалог с оппозицией возможен.

"Всегда был открыт. Если есть, что сказать – говорите. Но только с антиолигархическими партиями. Мне не о чем говорить с партией "Шор" и перебежчиками. С остальными – пожалуйста, давайте обсуждать", - отметил Додон.

Политические игры

Президент обратил внимание на заявление лидера PAS Майи Санду, которое она озвучила накануне, о том, что они готовы подписать вотум недоверия правительству Кику.

"Жду, хочу посмотреть на подпись Майи Санду рядом с Шором и Канду", - сказал глава государства.

Додон также сообщил, по его информации, депутаты от фракции PAS уже обсуждают, как можно заблокировать его участие на президентских выборах. По его словам, такие разговоры они ведут с коллегами из фракции партии "Шор", Pro Moldova и демократами.

"Я еще не решил, буду ли участвовать, а вы уже хотите заблокировать меня", - сказал Додон, обратив внимание на то, как этот факт воспримут внешние партнеры в преддверии избирательной гонки.

Расклад сил в парламенте

На данный момент за социалистами 37 мандатов. У демократов - 13. Таким образом, коалиция ПСРМ-ДПМ имеет 50 голосов. Законодательные инициативы коалиции поддерживает и независимый депутат Александр Олейник.

Партия "Действие и солидарность" (Майя Санду) обладает 15 мандатами, а партия "Платформа "Достоинство и правда" (Андрей Нэстасе) их 11. В целом у бывших составляющих блока ACUM 26 голосов.

С учетом депутатов, отколовшихся от демократов и объявивших о присоединении к другим силам, у Pro Moldova сейчас 14 мандатов, у фракции партии "Шор" - 9. Кроме того, в парламенте есть один неприсоединившийся депутат — Октавиан Цыку.

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