Молдавские военные отправляются в Косово для участия в миссии KFOR

Это уже тринадцатый контингент Национальной армии, который действует в составе международных сил под эгидой НАТО.

КИШИНЕВ, 10 июл — Sputnik. В церемонии проводов приняли участие премьер-министр Ион Кику, представители Генерального штаба, дипломаты и военные атташе, сообщило Министерство обороны.

"В последние годы молдавские солдаты принимали участие в миротворческих операциях в разных регионах мира. В миссии по поддержанию мира в Косово за прошедшие годы приняли участие более 480 военнослужащих, которые проявили большое мужество и преданность делу", — отметил глава кабинета министров.

Заместитель главы посольства Италии в Республике Молдова Диего Рандаццо, в свою очередь, заявил, что отправка 13-го контингента Национальной армии в Косово является "конкретным вкладом в усилия Североатлантического альянса по стабилизации ситуации на Западных Балканах".

Для предотвращения риска заражения вирусом COVID-19 военнослужащие, которые отправляются в Косово, находились в 14-дневном карантине и прошли тесты.

Тринадцатый контингент Национальной армии состоит из 41 профессионального военнослужащего, включая штабного офицера, семь инженеров и взвод из 33 солдат, которые будут выполнять задачи по поддержанию безопасности и охране объектов в зоне ответственности миссии.

Молдавские солдаты, которым предстоит служба в Косово в течение шести месяцев, будут дислоцированы на многонациональной базе Кэмп-Вильяджо у города Печ.

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